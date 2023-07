Wimbledon: Marketa Vondrousova sacrée face à Ons Jabeur

La Tchèque Marketa Vondrousova, 42e mondiale, remporte son premier tournoi du Grand Chelem en battant en finale la Tunisienne Ons Jabeur (6e mondiale), 6-4, 6-4, à Wimbledon ce samedi.

La Tchèque Marketa Vondrousova, 42e mondiale, a remporté samedi à Wimbledon son premier tournoi du Grand Chelem en battant en finale la Tunisienne Ons Jabeur (6e) 6-4, 6-4. Vondrousova, 24 ans, avait atteint la finale de Roland-Garros en 2019 mais n'avait remporté que deux matches sur gazon dans sa carrière en arrivant à Wimbledon cette année.

Trois finale perdue pour Jabeur

Ons Jabeur, toujours en quête d'un titre en Grand Chelem, a perdu quant à elle sa troisième finale majeure après Wimbledon et l'US Open l'an dernier. Avec cette victoire, Vondrousova atteindra lundi le meilleur classement de sa carrière au 10e rang. Jusque-là, son meilleur classement était la 16e place atteinte en 2019.

Elle était la première finaliste à Wimbledon non tête de série de l'ère Open (depuis 1968) et première depuis Billie Jean King en 1963. Alors qu'elle jouait son 21e tournoi du Grand Chelem, Vondrousova est devenue la troisième Tchèque à s'imposer à Wimbledon après Jana Novotna et Petra Kvitova.

Un début en faveur de la Tunisienne

Samedi, Jabeur a parfaitement débuté la rencontre en réussissant tout de suite le break pour se détacher 2-0. Mais elle n'a su conserver l'avantage, ni cette fois ni lorsqu'elle a mené de nouveau 4-2.

La Tunisienne de 28 ans a laissé filer les quatre jeux suivants et le set, en commettant beaucoup de fautes directes comme celle qui a donné balle de break à Vondrousova à 4-4: un premier smash peu appuyé sur son adversaire suivie d'une volée haute de coup droit en-dehors des limites du court.

Trois balles de match consécutives

Pour la première fois devant au score, la Tchèque a ainsi servi pour le set à 5-4. Et ne s'est pas privée de conclure sur un jeu blanc. Sur sa lancée, Vondrousova a réussi le break d'entrée de seconde manche mais sous une ovation du public Jabeur a aligné trois jeux (double break) pour reprendre les devants 3-1.

Sérieuse mais sans faire d'étincelles, Vondrousova est revenue à 3-3. Comme dans la première manche, les deux joueuses en sont arrivées cahin caha à 4-4 où Jabeur a offert le break à Vondrousova qui, à 5-4, a servi cette fois pour le gain du match. Elle s'est offert trois balles de match consécutives. Après avoir gâché la première sur une double faute, elle a remporté la seconde sur une volée.