Wimbledon: la réaction improbable de Rybakina après sa victoire face à Jabeur

Vainqueure de son premier Grand Chelem en carrière en remportant Wimbledon face à Ons Jabeur ce samedi, Elena Rybakina n'a pas semblé réaliser l'exploit qu'elle venait d'accomplir.

Elena Rybakina a visiblement du mal à réaliser ce qui lui arrive. Sur une ultime faute en revers d'Ons Jabeur, la Kazakhe est entrée dans l'histoire en devenant la première joueuse de son pays à remporter un Grand Chelem après une victoire en trois sets face à Ons Jabeur (3-6, 6-2, 6-2).

Une performance d'autant plus remarquable qu'elle n'avait jamais dépassé les quarts de finale en Majeur (à Roland-Garros en 2021). Tandis que le public l'acclamait, la joueuse de 23 ans est restée le visage fermé, avant de se diriger calmement vers le filet pour saluer son adversaire en soufflant et remercier le public en gardant une certaine retenue.

>> Revivez la finale de Wimbledon

"Je ne m'attendais pas à être en deuxième semaine"

Une retenue qui s'est prolongée lors de la remise du trophée. Après avoir reçu la coupe des mains de la Duchesse de Cambridge, la Kazakhe a prononcé un discours très sobre, elle qui n'a toujours pas réalisé. "J'étais super nerveuse avant le match, pendant et je suis très contente que ce soit fini. Je n'ai jamais rien ressenti de tel", a commenté Rybakina sans parvenir à exposer sa joie tout intérieure.



"Pour dire la vérité, je ne pensais pas atteindre la deuxième semaine d'un Grand Chelem à Wimbledon. Alors remporter le tournoi, c'est vraiment incroyable. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis heureuse", a-t-elle ajouté.

Née à Moscou, elle apporte au Kazakhstan, dont elle a pris la nationalité en 2018, son premier titre majeur, hommes et femmes confondus. Le président de la Fédération kazakhe était d'ailleurs dans les tribunes et a été le premier à la féliciter lorsqu'elle a escaladé ces tribunes pour rejoindre ses proches, dont sa mère et sa soeur.