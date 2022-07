Wimbledon: Rybakina renverse Jabeur et remporte son premier Grand Chelem

La Kazakhe Elena Rybakina s'est imposée en trois sets (3-6, 6-2, 6-2) face à la Tunisienne Ons Jabeur en finale de Wimbledon et s'offre le tout premier Grand Chelem de sa carrière, elle qui n'avait jamais fait mieux qu'un quart de finale avant cela.

La Kazakh Elena Rybakina s'impose en trois sets 3-6, 6-2, 6-2 face à la Tunisienne Ons Jabeur en finale de Wimbledon et remporte ainsi son tout premier Grand Chelem de sa carrière. Elle n'avait encore jamais dépassé les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem (Roland-Garros en 2021). Née à Moscou, elle apporte au Kazakhstan, dont elle a pris la nationalité en 2018, son premier titre majeur, hommes et femmes confondus.

"Je suis fière d'inspirer tellement de générations dans mon pays"

La Moscovite met fin aux rêves africains portés par la numéro 2 mondial, alors qu'aucune femme arabe n'avait jusqu'alors atteint une finale de Grand Chelem. Ons Jabeur, pourtant portée par tout le public anglais, s'est laissée emporter par une certaine frustration alors qu'elle manquait de précision lors des deux derniers sets. La Kazakhe, 23e mondial, s'affiche donc comme la surprise de cette édition et elle semblait elle-même surprise puisqu'elle est immédiatement allée se rassoir sur son banc avant de réaliser de l'exploit réalisé.

"Je suis très triste d'avoir perdu, mais je suis fière d'inspirer tellement de générations dans mon pays, concède la numéro 2 mondiale après avoir énuméré tous ses remerciements et avoir eu un mot pour ses parents, qui n'ont pas pu se rendre à la finale. J'espère qu'ils m'écoutent. Je veux aussi remercier ce public généreux. Je veux envoyer beaucoup d'amour aux pays arabes."

"Je ne m'attendais pas à être en seconde semaine ici à Wimbledon"

Tout en retenu après sa victoire, Elena Rybakina a finalement su se confier sur sa joie : "J'étais très nerveuse avant le match, pendant le match et je suis très heureuse que ça se finisse comme ça. Je veux aussi féliciter Ons Jabeur pour son super match, tu es une inspiration pas seulement pour les jeunes mais pour tout le monde. Ce match était vraiment incroyable, j'ai tellement couru pendant le match que je n'ai plus besoin de faire de fitness."

La toute jeune gagnante de 23 ans concède qu'elle ne se voyait pas aller si loin dans la compétition : "Je ne m'attendais pas à être en seconde semaine ici à Wimbledon et d'être finalement la gagnante c'est incroyable. Je veux remercier tout le monde, mon équipe, mon coach, le président de la fédération kazakh qui m'a soutenue depuis le début. Et mes parents qui ne sont pas là, je suis vraiment désolée pour ça. Ma soeur est là et c'est la première fois qu'elle vient sur un tournoi, que ça se finisse comme ça... Je veux remercier mes parents aussi, parce qu'évidemment sans eux, je ne serai pas là (rires)."