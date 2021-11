Chine: le monde du tennis se mobilise après la disparation de Peng Shuai

La joueuse chinoise Peng Shuai est portée disparue depuis ses accusations de viol contre un ancien dirigeant politique de son pays. La WTA et plusieurs joueuses, joueurs et anciennes stars du tennis mondial ont partagé leur inquiétude et attendent des nouvelles rassurantes de l’ex-14e mondiale âgée de 35 ans.

Treize jours, cela fait treize jours que la joueuse de tennis Peng Shuai n’a pas donné signe de vie. Treize jours depuis que la Chinoise de 35 ans a accusé l’ancien vice-Premier ministre de la république populaire de Chine, Zhang Gaoli, de viol dans un message posté sur le réseau social Weibo. Treize jours depuis la censure du régime communiste et la disparition de l’ancienne 14e joueuse mondiale.

Ce dimanche, la WTA a officiellement pris position sur ce sujet via un communiqué de son président Steve Simon. L’instance réclame une enquête pour faire la lumière sur cette affaire qui secoue le monde de la petite balle jaune.

"Nous attendons que cette question soit traitée correctement, a expliqué le dirigeant de la WTA. Ce qui signifie que les allégations doivent faire l’objet d’une enquête complète, équitable, transparente et sans censure."

"Nous sommes tous concernés", "Ne restons pas silencieux"

A l’image de la WTA, malgré ses nombreux partenairiats commerciaux avec la Chine, plusieurs joueuses et joueurs se sont emparés du hashtag "#WhereIsPengShuai" ("Où est Peng Shuai?") pour demander des éclaircissement sur cette triste affaire. Les Français Alizé Cornet et le spécialiste du double Nicolas Mahut ont par exemple postés des messages de soutien pour Peng Shuai.

"Ne restons pas silencieux", a lancé la Niçoise de 31 ans en accompagnant ses quelques mots d’émojis pour exprimer son inquiétude.

Le fait que Peng Shuai soit portée disparue n'est pas seulement le problème de la WTA, a de son côté écrit Nico Mahut. Nous sommes tous concernés".

"Je ne peux pas croire que ce genre de choses arrive au XXIe siècle", a aussi déploré le Britannique Liam Broady alors que sa compatriote et 121e joueuse mondiale Tara Moore résume cette affaire d’un "c’est fou".

"Où est-elle?", interpelle Chris Evert

Plusieurs anciennes gloires du circuit international ont aussi rejoint la cause et affiché leur affection envers la joueuse chinoise. C’est notamment le cas des Américaines Chris Evert et Billie Jean King.

"Oui, ces accusations sont très inquiétantes. Je connais Peng depuis qu'elle a 14 ans. Nous devrions tous être concernés, a posté Chris Evert. C'est sérieux. Où est-elle? Est-elle en sécurité? Toute information serait appréciée."

Très connue au-delà de ses performances en raison de sa lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes, Billie Jean King espère obtenir rapidement de bonne nouvelles: "J’espère que Peng Shuai sera trouvé saine et sauve et que ses accusations feront l’objet d’une enquête approfondie."

Mais avant d’ouvrir une éventuelle enquête pour viol contre Zhang Gaoli, le monde du tennis, et pas seulement, espère avant tout voir Peng Shuai refaire surface en bonne santé. Resta à savoir si l'importante mobilisation sur les réseaux sociaux permettra de connaître une issue positive dans cette affaire.