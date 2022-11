Que sait-on de la situation de Peng Shuai, un an après le début de l'affaire?

La joueuse de tennis Peng Shuai a accusé de viol un dignitaire du régime chinois le 2 novembre 2021. Après avoir été écarté par les autorités de son pays, la Chinoise de 36 ans n'est plus apparues dans les médias depuis février 2022 et le patron de la WTA a reconnu ne pas avoir de nouvelles fraîches sur ses conditions de vie et sa sécurité à Pékin.

Un anniversaire dont le monde du sport se serait bien passé. Il y a un an tout pile, le 2 novembre 2021, la joueuse de tennis Peng Shuai a accusé un officiel du régime chinois de viol dans un message posté sur les réseaux sociaux. Après la disparation de la Chinoise de la sphère publique, de nombreux acteurs du tennis mondial se sont alors inquiété pour elle à cause des possibles sanctions du pouvoir dans son pays.

Réapparue au compte-gouttes lors de différents événements après un très grand élan de soutien à travers le globe, la joueuse de 36 ans n’a plus refait surface médiatiquement depuis les Jeux olympiques de Pékin en février dernier. Une situation qui continue donc d’interpeller alors que le patron de la WTA, Steve Simon, a réaffirmé son intention de mener une enquête approfondie autour de la spécialité du double ce mardi en marge du Masters féminin au Texas.

Steve Simon: "Il faut régler l’enjeu avec Peng"

Partie prenante de la vague de soutien pour garantir la sécurité et avoir des nouvelles de Peng Shuai, la WTA est même allée jusqu’à suspendre ses tournois chinois tant que la joueuse n’avait pas donné signe de vie en 2021. Mais un an après les dénonciations de la joueuse, le doute persiste sur sa situation en Chine et l’enquête indépendante réclamée par Steve Simon n’a pas encore eu lieu.

"Il faut régler l’enjeu avec Peng… Nous croyons qu’elle est en sécurité, et nous savons qu’elle se trouve à Pékin, ce qui est merveilleux. C’est ce que nous voulons. Mais nous n’avons reçu aucune garantie que notre requête pour une enquête indépendante serait respectée, a expliqué le dirigeant américain lors d’un entretien auprès de l’agence Associated Press. Quel est le fond de l’histoire? C’est tout ce que nous voulons savoir. Quelle est l’histoire? Elle a de toute évidence fait preuve de beaucoup de courage en sortant de l’ombre pour livrer son message."

Et Steve Simon d’ajouter: "Les principes qu’elle a défendus correspondent parfaitement avec les valeurs de notre organisation. Et ce que nous avons demandé, c’est une enquête pour comprendre ce qui s’est produit, et ce qui ne s’est pas produit, afin de prendre des mesures adéquates."