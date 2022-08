Serena Williams: "Tu vas beaucoup nous manquer", l'hommage de Bartoli à "une championne hors-norme"

La star américaine Serena Williams a annoncé dans une interview au magazine Vogue que le compte à rebours était enclenché concernant sa retraite.

"Le compte à rebours est enclenché": c’est par ces quelques mots que la plus grande star du tennis féminin, et l’une des plus grandes icônes de l’histoire du sport féminin, a annoncé la fin de sa carrière, probablement à l’US Open, lieu de ses premiers exploits. Sacrée à six reprises à Flushing Meadows, Serena Williams va ranger définitivement les raquettes après 25 ans d’une carrière riche de titres et d’accomplissements, sur et en dehors des courts de tennis. "C’est un choc forcément, même si on s’y attendait", a commenté Marion Bartoli, consultante tennis sur RMC. Au sommet de sa carrière, la cadette des soeurs Williams a écrasé le circuit féminin de sa puissance et instauré un règne sans partage.

Une trace indélébile dans l'histoire du tennis féminin

Seule sa sœur Venus a un temps contesté sa supériorité, partageant avec elle l’affiche de plusieurs finales de Grand Chelem. Sacrée la première en 1999, à l’US Open, Serena a ensuite étendu sa domination à l’ensemble des surfaces. "C’est un moment historique forcément car elle a tellement marqué l’histoire du tennis féminin de son immense empreinte, surtout que l’on va certainement perdre Venus en même temps à l’US Open. Elles ont toujours dit qu’elles arrêteraient de jouer ensemble au même moment. C’est une immense championne pour laquelle j’ai un très grand respect. J’ai eu la chance de l’affronter à plusieurs reprises, ça a toujours été plus qu’un immense combat. Serena, tu vas beaucoup nous manquer."

Plus qu’une domination, Serena Williams a révolutionné son sport, par sa technique hors norme, notamment au service, sa forte personnalité sur le court et un mental exceptionnel. "Serena comme Venus laisseront une empreinte indélébile dans l’histoire du tennis féminin, estime Mario Bartoli. Elles ont changé la technique du tennis, la vitesse du jeu en servant extrêmement fort. Et celles qui ont gagné tellement de titres, ensemble en double, en simple pour Serena 23. Tout ce qui est possible de gagner en tennis, elle l’a réalisé. C’est une championne hors normes, une fille tellement joyeuse, heureuse, blagueuse, malicieuse. Alors que sur le terrain c’était une véritable tigresse et elle avait l’envie de gagner tous les matchs."