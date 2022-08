Tennis: Serena Williams partira à la retraite après l'US Open

Serena Williams a annoncé ce mardi son départ à la retraite via un texte publié pour sur le site du magazine américain Vogue. La joueuse de tennis qui fêtera bientôt ses 41 ans a confirmé vouloir devenir maman pour la deuxième fois.

On la croyait éternelle tant l'Américaine a marqué l'histoire du tennis mondial. Au lendemain de sa première victoire en plus d'un an, Serena Williams a annoncé ce mardi son départ à la retraite. A bientôt 41 ans, elle les fêtera le 26 septembre, la championne aux 23 titres du Grand Chelem en simple a laissé clairement entendre que le prochain US Open (du 29 août au 11 septembre) constituerait le dernier tournoi de sa carrière.

"Je n'ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne. J'ai pensé à cela comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j'utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes. Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution, a écrit l'ancienne numéro 1 mondiale dans un texte publié sur le site de Vogue US. Je suis ici pour vous dire que j'évolue loin du tennis, vers d'autres choses qui sont importantes pour moi. Il y a quelques années, j'ai lancé tranquillement Serena Ventures, une société de capital-risque. Peu de temps après, j'ai fondé une famille. Je veux agrandir cette famille."

La fin d'une riche carrière de 25 ans

Tout au long de sa fantastique carrière, Serena Williams a décroché pas moins de 73 titres en simple. Un total auquel il faut aussi ajouter ses 23 sacres en doubles, tous glanés avec sa soeur Venus. Lancée définitivement sur le circuit professionnel en octobre 1997, lors du tournoi de Moscou, la plus jeune des soeurs Williams a d'abord passé quelques temps dans l'ombre de Venus avant de véritablement commencer à y faire parler d'elle en intégrant le top 100 mondial pour la première fois.

"Je voyageais à des tournois avec Venus comme partenaire de frappe, et s'il y avait une place libre, je joueais. Je l'ai suivie à travers le monde et je l'ai regardée. Quand elle a perdu, j'ai compris pourquoi et je me suis assuré que je ne perdrais pas de la même manière. C'est comme ça que j'ai commencé à monter si vite dans le classement, parce que j'ai appris les leçons des pertes de Venus au lieu de l'apprendre à la dure, de mes erreurs, a encore écrit Serena Williams au moment d'annoncer la nouvelle évlutio nde sa vie. C'était comme si je jouais aussi ses matchs. Je suis un bon mime. En grandissant, j'ai essayé de copier Pete Sampras. J'ai adoré Monica Seles, puis j'ai étudié Monica Seles. J'ai regardé, j'ai écouté, puis j'ai attaqué. Mais si je n'avais pas été dans l'ombre de Vénus, je ne serais jamais qui je suis. Quand quelqu'un a dit que je n'étais que la petite sœur, c'est là que j'ai été vraiment excitée."

Après une première année à la découverte du circuit mondial avec des premières honorables dans les quatre tournois du Grand Chelem en 1998, Serena Williams n'a pas mis longtemps avant de remporter son premier Majeur. En 1999, l'Américaine a battu Martina Hingis en finale de l'US Open à New-York. Près de 23 plus ans, c'est lors de ce même tournoi qu'elle disputera son dernier match à la WTA.

Après deux ans à lutter avec les meilleures joueuses de la planète, Serena Williams lance sa domination avec trois victoire en Grand Chelem à Roland-Garros, Wimbledon et encore à l'US Open en 2022 avant de finir pour la première fois l'année au premier rang mondial. Durant son immense carrière, Serena Williams a occupé la première place à la WTA pendant 319 semaines dont une période ininterrompue de 186 semaines entre février 2013 et septembre 2016.

Le record de Graff est tombé, pas celui de Court

Avec 23 sacres en simple en Grand Chelem, Serena Williams est devenue la joueuse la plus titrée de l'ère Open en devançant l'Allemande Steffi Graf (22 titres). Si elle a remporté le plus grand nombre de ses victoires à l'Open d'Australie et à Wimbledon (7 titres), l'Américaine s'st également trois fois sur la terre battue de Roland-Garros et six fois à l'US Open sur ses terres.

A ces succès individuels, s'ajoutent aussi les 14 sacres en double avec sa soeur Venus Williams. En remportant également la médaille d'or olympique en simple à Londres en 2012 et trois titres en double (2000, 2008, 2012), Serena Williams est devenue la première fois femme de l'histoire à gagner tous les principaux tournois à la fois en simple en double.

Serena Williams titrée à Wimbledon en 2016 © Icon Sport

Seule ombre au tableau de sa glorieuse carrière, Serena Williams n'a jamais réussi à égaler le total de titres dans un Majeur atteint par l'Australienne Margaret Court avant l'ère Open (24 titres). Un record que l'Américaine aurait pu égaler lors de ces quatre dernières finales disputées à Wimbledon et l'US Open en 2018 et 2019 après sa première grossesse et la naissance de sa fille Olympia. Mais à chaque, celle qui a remporté son dernier titre majeur à Melbourne en janvier 2017, a craqué face à Angélique Kerber, Naomi Osaka, Simona Halep ou Bianca Andreescu. Mais cela ne semble pas déranger Serena Williams.

"Il y a des gens qui disent que je ne suis pas le GOAT parce que je n'ai pas dépassé le record de Margaret Court de 24 titres du Grand Chelem, qu'elle a atteint avant «l'ère Open» qui a commencé en 1968. Je mentirais si je disais je ne veux pas de ce record. Évidemment je le veux. Mais au jour le jour, je ne pense vraiment pas à elle. Si je suis dans une finale du Grand Chelem, alors oui, je pense à ce record, a encore enchaîné Serena Williams dans son texte publié sur le site de Vogue. Peut-être que j'y ai trop pensé, et cela n'a pas aidé. À mon avis, j'aurais dû avoir plus de 30 tournois du Grand Chelem. J'ai eu mes chances après mon retour d'accouchement. Je suis passé d'une césarienne à une deuxième embolie pulmonaire à une finale du Grand Chelem. J'ai joué pendant l'allaitement. J'ai joué pendant la dépression post-partum. Mais je n'y suis pas arrivé. Devrait, voudrait, pourrait. Je ne me suis pas présenté comme j'aurais dû ou pu le faire. Mais je me suis présenté 23 fois, et ça va. Effectivement c'est extraordinaire. Mais ces jours-ci, si je dois choisir entre construire mon CV de tennis et construire ma famille, je choisis ce dernier."

Une deuxième grossesse à venir pour Serena Williams

Derrière sa volonté "d'évoluer" en-dehors du tennis se trouve cette envie de devenir à nouveau maman. Après la naissance de leur fille Olimpia en 2017, Serene Williams et son époux Alexis Ohanian souhaitent à nouveau donner la vie. Elle-même fille d'une grande fratrie, l'Américaine désire plusieurs enfants et a ainsi assuré dans son texte d'adieu qu'elle allait devenir maman une deuxième fois après ses adieux au tennis.

"Au cours de la dernière année, Alexis et moi avons essayé d'avoir un autre enfant, et nous avons récemment reçu des informations de mon médecin qui m'ont rassuré et m'ont fait sentir que chaque fois que nous serons prêts, nous pourrons ajouter un membre à notre famille, a encore estimé Serena Williams. Je ne veux certainement pas être à nouveau enceinte en tant qu'athlète. J'ai besoin d'être les deux pieds dans le tennis ou les deux pieds en-dehors."

Et l'icône du tennis des années 2000 et 2010 de poursuivre: "Malheureusement, je n'étais pas prêt à gagner Wimbledon cette année. Et je ne sais pas si je serai prête à gagner à New York. Mais je vais essayer. Et les tournois préparatoires seront amusants. Je sais qu'il y a un fantasme de fan selon lequel j'aurais pu égaler Margaret Court ce jour-là à Londres, puis peut-être battre son record à New York, puis lors de la cérémonie de remise des trophées, dire "A plus !" Je comprends. C'est un bon fantasme. Mais je ne cherche pas un moment d'adieu sur le terrain. Je suis nul pour les adieux, je suis la pire du monde. Mais sachez que je vous suis plus reconnaissant que je ne pourrai jamais l'exprimer avec des mots. Vous m'avez amené à tant de victoires et tant de trophées. Cette version de moi va me manquer, cette fille qui jouait au tennis. Et vous allez me manquer."