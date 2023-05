Tennis: Amanda Anisimova prend une pause en raison d'un burn-out

Dans un message sur son compte Instagram ce samedi, Amanda Anisimova a annoncé qu'elle prenait une pause indéterminée. L'Américaine, seulement 21 ans, se met en retrait en raison d'un "burn-out" qu'elle n'arrive pas à surmonter depuis l'été dernier.

Le public devra attendre pour retrouver Amanda Anisimova sur un court de tennis. A seulement 21 ans, l'Américaine a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses en raison d'un "burn-out" qui dure depuis l'été 2022. Demi-finaliste de Roland-Garros 2019 à 17 ans, elle pointait au 46e rang mondial au dernier classement.

Anisimova est en panne de résultats depuis son quart de finale perdu à Wimbledon l'été dernier. "Je me bats vraiment contre le burn-out depuis l'été 2022, a écrit Anisimova sur son compte Instagram. C'est devenu insupportable de disputer un tournoi. À ce point, ma priorité est mon bien-être mental et de faire une pause pour quelque temps. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour traverser tout ça."

Un drame personnel en 2019 avec la mort de son père

En août 2019, pèré et entraîneur de la joueuse, Konstantin Anisimova avait été retrouvé mort avant l'US Open. "C'est ce que j'ai vécu de pire, le pire qui me soit arrivé et je n'en parle pas vraiment, revenait Amanda sur ce drame en 2020. La seule chose qui m'aide c'est de jouer au tennis. C'est ce qui me rend heureuse et je sais que ça le rendrait heureux aussi. C'est comme ça."

Lors du dernier US Open et de l'Open d'Australie en ce début d'année, Amanda Anisimova a été éliminée dès le premier tour. "Cela va me manquer de ne pas être dans le coin, a conclu la jeune joueuse, qui s'était révélée en gagnant l'US Open chez les juniors en 2017. J'apprécie tout le soutien qui m'a été témoigné."