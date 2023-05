Tennis: le tournoi de Bordeaux rêve d'accueillir Nadal avant Roland-Garros

Directeur du BNP Paribas Primrose Bordeaux, un Challenger, Jean-Baptiste Perlant rêve d'accueillir Rafael Nadal sur son tournoi cette année. L'Espagnol a déclaré forfait pour le Masters 1 000 de Rome et vit une préparation très pertubée pour Roland-Garros, où il pourrait se présenter sans le moindre match cette saison sur terre battue.

L'inquiétude monte autour de Rafael Nadal avant Roland-Garros. Ce vendredi, l'Espagnol a annoncé son forfait pour le Masters 1 000 de Rome, un tournoi qu'il a remporté à dix reprises. En l'état, s'il participe bien au Majeur parisien, l'homme aux 22 tournois du Grand Chelem débarquera en principe sans le moindre match sur terre battue.

Directeur du BNP Paribas Primrose Bordeaux, un Challenger, Jean-Baptiste Perlant espère voir Rafael Nadal sur son tournoi, qui se termine une semaine avant Roland-Garros. Le Majorquin a jusqu'au 13 mai pour se manifester s'il souhaite venir à ce Challenger disputé sur terre battue.

"Je n'ai pas eu de contact avec lui"

Depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier, face à Mackenzie McDonald, Rafael Nadal n'est plus apparu en compétition en raison d'une blessure à la hanche. "Beaucoup m'en parlent, pourquoi pas Rafael Nadal cette année? C'est vrai qu'il a besoin de matchs avec Roland Garros, a lancé Perlant auprès de franceinfo. Il a besoin de victoires de confiance. Il ne faut pas s'enflammer, ce n'est pas encore fait mais pourquoi pas cette année? Je n'ai pas eu de contact avec lui."

"Faire venir Rafael Nadal sur un tournoi, en termes d'image et d'engouement derrière pour le tournoi, c'est quelque chose d'extraordinaire, a estimé Perlant. Il y aurait donc des retombées et ça se négocie forcément. Là, sur le principe, ce serait plus lui qui serait en besoin de matchs et en demande de participer au tournoi. Je pense donc que le simple fait qu'on l'invite et qu'on lui offre l'une de nos "wild card", je pense qu'il s'en satisferait déjà. Je ne pense pas qu'il soit trop gourmand ou qu'il demande quoi que ce soit d'autre qu'une simple invitation pour jouer."

Désormais 14e mondial, Rafael Nadal devait initialement être absent pour deux mois mais son rétablissement prend plus de temps que prévu. "Malgré une amélioration constatée ces derniers jours, je n'ai pas pu m'entraîner à haut niveau pendant de longs mois, le processus de récupération demande du temps et je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter et de continuer à travailler", a fait savoir Nadal ce vendredi.