Tennis: pas de miracle pour Serena Williams, éliminée dès le 2e tour à Toronto par Bencic

Au lendemain de l'annonce de sa retraite sportive, Serena Williams s'est inclinée face à la Suissesse Belinda Bencic au 2e tour du tournoi de Toronto (2-6, 4-6). La tournée d'adieux de la joueuse de 40 ans débute donc par une défaite. Elle disputera le tournoi de Cincinnati la semaine prochaine avant l'US Open, son ultime challenge, à la fin du mois.

Au lendemain de l'annonce de sa prochaine retraite, Serena Williams n'a pu s'offrir un sursis au WTA 1000 de Toronto, éliminée au 2e tour par la Suissesse Belinda Bencic, mercredi. L'Américaine âgée de 40 ans, qui avait remporté lundi son premier match de l'année, six semaines après son retour manqué à Wimbledon, en battant l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz, est cette fois tombée sur plus forte qu'elle, cédant 6-2, 6-4 en 1h18 face à la 12e joueuse mondiale.

Si elle a parfois pu faire parler sa puissance, Williams a payé un manque évident de mobilité, un service trop défaillant et trop de fautes directes, ne se créant qu'une occasion de breaker en fin de première manche.

"J'aurais pu mieux jouer, mais Belinda a été très bonne. Mais j'ai été très heureuse de pouvoir être là aujourd'hui. Ces 24 heures ont engendré beaucoup d'émotions. Comme je l'ai dit, je ne suis pas douée pour les adieux", a commenté Williams, les yeux embués.

"Elle a cette aura..."

La veille, elle avait annoncé que "le compte à rebours est enclenché" s'agissant de sa retraite des courts, à bientôt 41 ans (elle les aura le 26 septembre) après 25 ans de carrière et 23 titres en Grand Chelem.

"Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu sait que j'aime le tennis", a-t-elle expliqué sur son compte Instagram et dans une interview au magazine Vogue.

"Je veux me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs sur le plan spirituel, pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena", a-t-elle ajouté, disant vouloir "savourer les prochaines semaines".

Prochain rendez-vous à Cincinnati

Son adversaire du jour, Bencic, lui a rendu un bel hommage après la rencontre. "Elle a cette aura... Que vous le vouliez ou pas, vous êtes intimidée, a expliqué la Suissesse. C'était plus que du tennis ce soir. Tout se résumait à Serena et à sa carrière. Donc c'était vraiment spécial de pouvoir être sur le court avec elle aujourd'hui encore. Et aussi pour moi, c'était beaucoup d'émotions".

"Jouer contre elle, bien sûr, c'est super sympa, mais aujourd'hui c'est un peu plus triste d'une certaine manière. Je ne veux pas qu'elle prenne sa retraite. Maintenant que c'est bientôt fini, j'ai l'impression que les gens, moi y compris, réalisent encore plus", a ajouté Bencic. Le programme de Serena Williams la conduira la semaine prochaine à Cincinnati, avant l'US Open à la fin du mois, qu'elle a remporté à six reprises et qui pourrait être le bon endroit pour des adieux.