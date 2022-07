Tennis: Roger Federer et Serena Williams disparaissent des classements mondiaux

Le Suisse Roger Federer et l’Américaine Serena Williams ne figurent plus parmi les classements ATP et WTA, ce lundi matin. Des absences historiques pour deux légendes toujours en activité mais plombés par des blessures.

Deux légendes du tennis mondial ne figurent plus dans les classements mondiaux, ce lundi matin. Roger Federer, détenteur de 20 titres en Grand Chelem, et Serena Williams, qui en compte 23, n’apparaissent plus dans les rankings ATP et WTA mis à jour au lendemain de la finale hommes de Wimbledon. Un séisme attendu d’un point de vue comptable.

Classé depuis près de 25 ans (il a fait sa première apparition à 16 ans en 1997), le Suisse a perdu ses derniers points glanés en 2019, lors de sa finale perdue face à Novak Djokovic (lors de laquelle il s’était procuré deux balles de matchs). Il n’a plus joué depuis l’édition 2021 du Grand Chelem londonien, achevé en quart de finale face au Polonais Hubert Hurkacz.

Il avait subi une troisième opération au genou droit dans la foulée et a renoncé, depuis, aux trois premiers Majeurs de la saison. A bientôt 41 ans (le 8 août prochain), l’ancien numéro 1 mondial (position qu’il a occupée pendant 310 semaines) n’est pas décidé à raccrocher et pourrait faire son retour lors de la Laver Cup (23-25 septembre à Londres) puis à Bâle (24-30 octobre).

Il rêve aussi d’une dernière participation à Wimbledon, qu’il a remporté huit fois. Dimanche, Novak Djokovic a décroché son septième titre sur le gazon londonien et son 21e Grand Chelem, soit un de plus que Federer, bloqué à 20. Malgré ce succès, le Serbe chute à la septième place en raison de la décision de l’ATP de n’attribuer aucun point en réaction à l’absence des joueurs russes du tournoi.

Serena Williams veut jouer l'US Open

Serena Williams avait, elle, effectué son grand retour à Wimbledon après un an d’absence. Mais l’Américaine, ancienne numéro 1 mondiale, est tombée dès le premier tour face à la Française Harmony Tan. La joueuse de 40 ans avait repris la compétition en double à Eastbourne après son abandon à Wimbledon en 2021 en raison d’une blessure à la jambe. Retombée au 1204e rang mondial, elle disparait du classement WTA mais envisage de participer au prochain US Open qui débute le 29 août.