Déjà un incident sur la Transat Jacques-Vabre, Burton et Beaudart ont démâté

Après dix heures de Transat Jacques-Vabre, qui s'est élancée dimanche du Havre, l'IMOCA Bureau Vallée a démâté. Louis Burton et Davy Beaudart, qui étaient alors deuxièmes, vont bien.

La Transat Jacques-Vabre est à peine partie et on compte déjà un incident. Après dix heures de course, l'équipage Bureau Vallée a démâté, informe la direction de course dans la nuit de dimanche à lundi. Louis Burton et Davy Beaudart étaient alors deuxièmes de la flotte IMOCA.

"Nous sommes sains et saufs"

Les deux marins vont bien et Louis Burton a d'ailleurs donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux: "10 heures après le grand départ et alors que nous étions deuxièmes de la flotte, notre IMOCA Bureau Vallée a démâté. Davy et moi sommes sains et saufs. Nous allons bien."

La 15e édition de la course transatlantique s'est élancée ce dimanche du Havre, à 13h27, en direction de la Martinique et Fort-de-France. 79 batteaux et 158 skippers sont engagés et les plus rapides sont attendus environ deux semaines après le départ.