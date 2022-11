Route du Rhum: Tanguy Le Turquais, Thomas Ruyant... Quand la voile se fait solidaire

Tanguy Le Turquais, avec Lazare, et Thomas Ruyant, avec LinkedOut, prennent part à la Route du Rhum en défendant des projets solidaires à destination de ceux qui sont dans la précarité.

Depuis une dizaine d’années, Tanguy Le Turquais, basé à Lorient, fait ses armes dans le milieu de la voile. Après plusieurs participations à la solitaire du Figaro ou la Transat Jacques-Vabre, il se lance à l’assaut d’un monument, la Route du Rhum, avec l’espoir d’être au départ de son premier Vendée Globe en 2024. Pour ça, le marin a racheté l’Imoca de Damien Seguin, 7e du dernier Vendée Globe. L’originalité de son projet est "d’embarquer" à bord de son projet l’association Lazare, qui développe des collocations solidaires entre sans-abris et jeunes actifs.

Ces maisons situées aux quatre coins de la France et même à Madrid ou Bruxelles permettent à des hommes et des femmes de retrouver confiance, souvent un logement et pour la moitié d’entre eux un travail. Depuis quelques mois, Tanguy Le Turquais embarque régulièrement des "collocs" pour leur faire découvrir son univers. "Ce sont des gens qui ont eu des parcours de vie cabossés. Ils ont tous des histoires très fortes à raconter. Moi, je vais vivre ma galère à ma manière. La seule différence c’est que je l’ai choisie. J’ai décidé de m’isoler, de partir dans l’inconfort, parce qu’il y a un défi sportif. C’est toujours intéressant d’échanger sur la solitude avec eux".

Soucis de gîte et "chambre" à bord

Fin septembre, plusieurs étaient à bord de "Lazare" dont Nicolas, impressionné et déjà supporter: "Apparemment ces bateaux peuvent atteindre 30 nœuds"! On espère qu’il va être bien classé. C’est une très belle image que Tanguy donne de l’association qui ainsi se fait connaître. C’est une grande fierté pour tout le monde et lui ça doit le motiver". Au bout de quelques minutes Tanguy Le Turquais lance à Nicolas: "Tu veux essayer de barrer?"

Ni une ni deux, Nicolas se retrouve aux commandes de l’Imoca à une vitesse très honorable. "Là c’est parfait. Si ça gîte moins, tu pousses un petit peu la barre, lui conseille le skipper. Tu te débrouilles bien". Nicolas assure, fier de lui et concentré: "On ressent bien la vitesse. J’adore ! C’est du danger, il est seul sur le bateau. Je leur tire mon chapeau. Ils laissent leur famille derrière eux parfois plusieurs mois". À l’autre bout du bateau, une équipière du team chambre Tanguy: "Il barre mieux que toi !". Ambiance détendue.

"Donner du sens à la performance"

Avec l’association Lazare, Tanguy Le Turquais réalise un sponsoring un peu décalé par rapport aux codes habituels de la voile, où les bateaux portent des noms de banques ou d’assurances. Un choix également réalisé il y a deux ans par Thomas Ruyant, l’un des favoris de cette catégorie Imoca, qui a vu son partenaire majeur Advens accepter de mettre en retrait son nom au profit de LinkedOut, un réseau pour ceux qui n’en ont pas et sont dans la plus grande précarité.

"On veut que la performance donne de la visibilité à un dispositif que je trouve ultra moderne. Depuis le Vendée Globe, on est à 200 retours à l’emploi en partie grâce à ce coup de projecteur. C’est énorme. On donne du sens à la performance".

Arrivé depuis dix jours à Saint-Malo, Tanguy Le Turquais accueille désormais les "collocs" à bord de son bateau sur le quai Duguay-Trouin, même si sa concentration est désormais fixée sur le départ tonique annoncé dimanche. "En venant à bord, ils se sont rendus compte que ce n’était pas toujours facile et ils se transformaient parfois en coach. Ils me disaient: «Nous on a connu les galères de la rue, faut rien lâcher». C’est touchant de les voir autant investis. J’ai 200 supporters derrière moi". Dans la baston prévue dimanche et lundi, Tanguy aura besoin d’être soutenu. "Je vais essayer de passer les fronts le mieux possible pour eux. Traverser la tempête et en sortir plus fort". La semaine prochaine, Le Turquais et Ruyant seront à leur tour dans le gros temps. Pour quelques jours seulement.