Route du Rhum: l'amusante anecdote de Caudrelier sur son manque de notoriété

Au micro de RMC Sport, Charles Caudrelier (48 ans) raconte comment une conversation avec la directrice d'école de ses enfants lui a prouvé qu'il était "le marin français le plus méconnu en France".

Vainqueur de la 12e édition de la Route du Rhum, Charles Caudrelier considère être "le marin français le plus méconnu en France, le plus connu à l'étranger". En effet moins médiatique que son principal concurrent François Gabart, le skipper de 48 ans a développé sa carrière dans les pays anglo-saxons. "Quand je me promène sur les pontons à Sydney, les gens me reconnaissent", confie-t-il à RMC Sport après son triomphe, avant de raconter une petite histoire qui démontre, comme il le dit avec ironie, sa "notoriété énorme".

"C'était très drôle. Quand j'ai demandé à la directrice d'école pour faire sécher l'école à mes enfants, elle m'a dit: «Ah bon, mais vous courez dans quelle catégorie? Parce que, moi, je suis Samantha Davies»".

"Ce qui est important pour moi, c'est la reconnaissance de mes pairs"

Ne pas être une star, Charles Caudrelier ne s'en préoccupe pas: "Je le vis très bien. Ce qui est important pour moi, c'est la reconnaissance de mes pairs, des gens que j'admire, des marins qui m'ont donné envie. J'aime le bateau, les marins, les gens rencontrés dans ma carrière. J'ai eu la chance de naviguer avec presque tous les plus grands marins des dernières générations. Quand tu reçois un message de félicitations de leur part, c'est plaisant".

Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), 48 ans, a passé la ligne à 05h02 locales (10h02, heure de Paris), après 6 jours 19 heures et 47 minutes en mer, pulvérisant de près de 20 heures le record de la traversée que détenait Francis Joyon (Idec Sport) depuis la précédente édition, en 2018 (7 jours 14 heures et 21 minutes)..