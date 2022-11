Route du Rhum: Vauchel-Camus secouru après son chavirage, Caudrelier fait course en tête

Le skipper Thibaut Vauchel-Camus, qui a chaviré samedi soir sur la Route du Rhum, a été secouru dimanche matin après avoir passé la nuit dans la coque centrale de son trimaran Solidaires en peloton-Arsep, a annoncé son équipe.

Le bateau de secours Merida, affrété par l'ancien skipper Adrien Hardy spécialement pour ce genre d'opérations, est arrivé sur zone dans la nuit et a pu récupérer Vauchel-Camus une fois le jour levé. L'équipe du Merida s'emploie désormais à sécuriser le trimaran chaviré dans le but de le remorquer vers les Açores, à 240 milles nautiques plus au sud.

"C'était flippant à souhait"

Alors qu'il était en tête du classement provisoire des Ocean Fifty (trimarans de 15 m), Vauchel-Camus a chaviré vers 19h GMT, pour une raison encore indéterminée. Il venait de traverser le front froid court mais violent qui a secoué la quasi-totalité de la flotte et provoqué trois démâtages ainsi que de nombreuses avaries plus ou moins sérieuses.

Les trois skippers ayant démâté - Louis Burton (Bureau Vallée, Imoca), Amélie Grassi (La Boulangère Bio, Class40) et Aurélien Ducroz (Crosscall, Class40) - sont également indemnes et font route à petite allure vers le cap Finisterre, à l'ouest de l'Espagne.

Yoann Richomme (Paprec-Arkéa, Class40), a témoigné dimanche matin des heures tendues de samedi soir: "Le bateau sautait dans les vagues. C'était flippant à souhait. Je pensais qu'on allait tout exploser".

Caudrelier en tête

Niveau classement, chez les Ultimes Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a repris la main sur François Gabart (SVR Lazartigue) en tête de la Route du Rhum, dont la flotte pansait ses plaies. Au coude à coude puis dépassé par Gabart dans la journée de samedi, Caudrelier a repris la tête dans l'après-midi au passage des Açores et conservait une trentaine de milles nautiques d'avance au pointage de 12h dimanche.

Chez les Imoca, monocoques de 18 m et vedettes du légendaire tour du monde en solo, le Vendée Globe, Charles Dalin (Apivia) a de nouveau accru son avance à l'approche des Açores.