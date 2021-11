Transat Jacques-Vabre: avarie de foil pour Coville et Rouxel sur Sodebo 3

Prétendants à la victoire sur la Transat Jacques-Vabre, Thomas Coville et Thomas Rouxel ont heurté un ofni dans la nuit de mercredi à jeudi. Le foil tribord de leur Sodebo Ultim 3 est endommagé, et l'équipe effectue un diagnostic pour décider de la suite des événements.

La tuile pour Thomas Coville et Thomas Rouxel. Prétendants à la victoire sur la Transat Jacques-Vabre, et alors deuxièmes au classement provisoire, les deux navigateurs ont heurté dans la nuit de mercredi à jeudi un ofni avec leur maxi-trimaran Sodebo Ultim 3. Un incident qui pourrait mettre fin à leur course, dans la mesure où le foil tribord est endommagé.

"Alors qu’ils naviguaient en deuxième position de la Transat Jacques-Vabre, à la latitude du Maroc aux alentours de 1h cette nuit, Sodebo Ultim 3 a heurté violemment un ofni, explique leur équipe par communiqué. Thomas Coville et Thomas Rouxel vont bien et sont en sécurité dans le bateau. Le foil tribord est endommagé. Un diagnostic est en cours pour évaluer la situation."

Cammas et Caudrelier en tête

Depuis le départ de la course, deux abandons ont déjà été enregistrés: celui de Louis Burton et Davy Beaudart (Bureau Vallée 3) et celui de Simon Fisher et Justine Mettraux (11th Hour Racing-Alaka'i), après que leurs monocoques Imoca ont démâté.

Au pointage de 8h ce jeudi, Franck Cammas et Charles Caudrelier étaient toujours en tête sur leur Ultime Maxi Edmond de Rothschild.