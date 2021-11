Transat Jacques-Vabre: Coville et Rouxel ont heurté un OFNI

Quatre jours après le départ de la Transat Jacques Vabre, Thomas Rouxel et Thomas Coville se dirigent vers Madère pour y effectuer une escale technique. Le duo a percuté un OFNI dans la nuit de mercredi à jeudi et espère pouvoir repartir au plus vite après cet arrêt imprévu.

C'est un fâcheux imprévu que sont actuellement en train de gérer Thomas Coville et Thomas Rouxel. Le duo de Sodebo Ultim 3, qui occupait jusque-là la deuxième place de la Transat Jacques Vabre quatre jours après le départ, se voit contraint d'effectuer une escale technique. Les skippers se trouvaient au niveau du Maroc lorsqu'ils ont percuté un OFNI (objet flottant non identifié) dans la nuit de mercredi à jeudi.

Victimes d'une avarie, le foil tribord ayant été endommagé, Coville et Rouxel ont dû se résoudre à effectuer cet arrêt à Madère après avoir tenté, en vain, de réparer eux-mêmes les dégâts. "Après avoir accusé le coup mentalement juste après la collision, les deux Thomas ont très vite repris le dessus avec la volonté de trouver les solutions pour continuer la course", explique Jean-Christophe Moussard, team manager de Sobedo, dans un communiqué publié ce jeudi.

"On est tous en mode guerriers"

Les deux skippers devraient arriver du côté de Madère dans la nuit de jeudi à vendredi, pour y effectuer cette escale technique. Avec la ferme intention de poursuivre la course de cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre, comme l'indique Moussard: "On est tous en mode guerriers, on veut aller au bout, on ne lâche rien, que ce soit nous, à terre, et les deux Thomas, qui sont très proactifs et concentrés."

Après plus de quatre jours de course, le duo Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche) est en tête, devant celui formé par Luke Berry et Achille Nebout (Lamotte Module Création) qui a donc pris la place de dauphin de Coville et Rouxel. Les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman) complètement pour le moment le podium.