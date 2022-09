Ligue A: "On sera l'un des prétendants au titre", clame le Montpelliérain Théo Faure

Montpellier, champion de France en titre, ouvre la saison de Ligue A masculine, ce vendredi soir à 20h, en recevant le promu Saint-Nazaire. Après sa victoire en Super Coupe, samedi dernier, l’équipe héraultaise semble déjà au point. Son jeune pointu Théo Faure révèle ses ambitions à RMC Sport.

Théo, la victoire de Montpellier en Super Coupe, samedi dernier, démontre-t-elle que le champion de France en titre est déjà prêt ?

C’est compliqué à affirmer. C’est vrai que c’est une victoire importante pour le groupe pour bien démarrer la saison. Cette victoire à Chaumont (CVB 52) est bien pour démarrer en confiance. Certains joueurs ont commencé la préparation plus tardivement et ont encore besoin de réglages à perfectionner. C’était aussi le cas pour le CVB 52. Après les matchs de préparation, ce premier match officiel est toujours un test. Donc oui, c’est la meilleure façon de débuter la saison.

Le titre remporté la saison dernière après 47 ans d’attente, il faut l’oublier ?

Pour ceux qui sont restés comme ça, il apporte beaucoup de confiance. Ça booste. Ce sont aussi des émotions que nous souhaitons revivre et que nous avons touchées, avec le nouveau groupe, avec cette victoire en Super Coupe. Arrivés dans un club champion, les nouveaux joueurs ont cherché à commencer cette saison de la meilleure des manières. Cette victoire a maintenu la bonne ambiance dans le groupe.

Montpellier a changé de passeur. En tant que pointu, vous êtes son choix prioritaire. Est-ce que vous avez déjà établi de bonnes relations techniques ensemble ?

Thiago Veloso, l’actuel passeur, n’a pas le même profil que Javier Gonzalez, parti à Nice. Ensemble, on a pu nouer des relations techniques en basse pointe depuis le tout début de la préparation. On s’est plutôt bien trouvé à Chaumont.

Vous avez été élu MVP de cette Super Coupe. Comment voyez-vous ce premier match de championnat contre Saint-Nazaire ?

Oui. C’est la meilleure façon d’entamer la saison. Ça met en confiance mais maintenant c’est une tout autre compétition qui démarre, plus longue. Qu’on ait gagné ou perdu ne change rien au fait qu’on va recevoir Saint-Nazaire, vendredi, pour la première journée du championnat. Démarrer à Castelnau, à la maison, est une belle chose pour notre public et une bonne chose car le promu a proposé des séquences intéressantes lors des matchs amicaux. Maintenant, on va peaufiner les réglages collectifs, on va essayer de se forger un esprit d’équipe et après l’aspect tactique, l’adaptation à l’adversité se fera de lui-même.

Vous assumez que Montpellier est plus que jamais favori à sa succession ?

Je pense qu’on sera l'un des prétendants au titre. Mais de là à se poser en favori, il faudra patienter un peu. Il faudra être vigilant car, en tant que champions en titre, nous serons l’équipe à battre lors de tous nos matchs. Dans cette course au titre, c’est impossible de ne pas citer Tours qui veut un titre chaque saison. Cette ligue est assez homogène pour dégager dès à présent un favori.