Volley-ball: l’équipe de France qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des nations

L'équipe de France de volley a dominé la Pologne (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 15-11) et obtenu son ticket pour le Final Four (26-27 juin) de la Ligue des nations.

Les volleyeurs français ont difficilement battu la Pologne, double championne du monde en titre, trois sets à deux (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 15-11) ce mercredi. Grâce à cette très belle victoire, les Bleus s’offrent un ticket qualificatif pour le Final Four de la Ligue des nations (26-27 juin), où ils accompagneront leur adversaire du jour et le Brésil, en attendant l’identité du dernier qualifié, qui sera connu à l’issue de la journée.

La France pourrait terminer 3e

Cette Ligue des nations, disputée en bulle sanitaire à Rimini en Italie, sert de préparation aux Bleus pour le tournoi olympique et a permis au sélectionneur Laurent Tillie d'établir sa liste de 12 joueurs pour aller à Tokyo dans un mois (23 juillet-8 août).

Très intense et parfois même explosive sur le terrain, notamment entre Earvin Ngapeth (15/28 attaque) et Michal Kubiak, deux joueurs qui se détestent, la rencontre n’a pas permis de départager le réceptionneur-attaquant des Bleus et le Cubain naturalisé Wilfredo Leon (12/26), 18 points chacun.

Ce dernier, contré à deux reprises, de façon spectaculaire, par le pointu de l’équipe de France, Stephen Boyer, a semblé marquer le pas dans le jeu décisif. Sur la balle de match conclue par l’ancien Chaumontais, Leon est d’ailleurs freiné par le contre français. Earvin Ngapeth a lui retrouvé des sensations au service au meilleur des moments pour permettre à la France de se détacher dans le tie-break.

Les Bleus sont assurés de terminer à la quatrième place dans le pire des cas. Ils pourraient même accrocher la troisième place si la Slovénie s'incline face à la Bulgarie. Les Bleus s’envoleront pour Okinawa le 4 juillet afin d’achever leur préparation avant d’intégrer le village olympique.