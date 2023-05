Volley : entorse de la cheville pour le Central des Bleus Moussé Gueye

INFO RMC SPORT - Le lendemain de la blessure du pointu Ibrahim Lawani, le Central Moussé Guèye s’est blessé à la cheville, lors du stage de l’équipe de France de volley à Montpellier pour préparer la Ligue Mondiale 2023. Si le joueur de Nantes-Rezé devrait être absent 3-4 semaines, il espère retrouver le groupe des Bleus, le temps de retrouver toutes ses capacités physiques. Guèye s’est confié à RMC Sport.

Un nouveau blessé à déplorer pour l'équipe de France de volley, en stage à Montpellier pour la préparation de la Ligue Mondiale 2023 (VNL). Le Central Moussé Guèye s’est blessé jeudi lors de l’entraînement. "Dans le jeu, je suis retombé sur le pied de Luka Basic, au bloc, a raconté Moussé Guèye à RMC SPORT. C’est classique. La cheville gauche a bien tourné. A l’échographie, le docteur a vu que le ligament était un peu touché, il s’est étiré sans trop de gravité. Et comme il y a beaucoup de liquide, la cheville a vite grossi." Le Central français débute lundi à Narbonne ses séance de kinésithérapie avec le docteur Cyril Camacho.

Le staff se réserve la possibilité d'appeler un joueur

Fataliste, Moussé Guèye entrevoit une indisponibilité d’environ 3-4 semaines : "C’est une grosse déception mais quand ce n’est pas ton moment, c’est comme ça. J’ai dit au coach Giani que dans 3 semaines je suis prêt à repartir pour les Bleus. Mais je ne vais pas me précipiter pour bien faire les choses et retrouver ma cheville en bon état." Le Central, qui aurait sans doute participé à la première étape de la Ligue Mondiale au Japon (du 7 au 11 juin), regrette de quitter pour un temps la bonne ambiance du groupe France : "L’ambiance était parfaite à Montpellier. Même si les plus jeunes se connaissent bien, travaille tous ensemble sans distinction de Equipe de France A et A prime. On n’avait pas l’esprit à différencier les joueurs et on prenait les repas tous ensemble. On avançait main dans la main, sans mauvais état d’esprit."

Contacté par RMC SPORT, l’entraîneur de l’équipe de France Andrea Giani a garanti "que ces blessures du pointu Lawani et du Central Guèye ne change pas notre groupe. Avec le staff, nous devrons décider qui appeler, si besoin". Le premier blessé fût le pointu Ibrahim Lawani, mercredi. Victime d’une blessure au pied gauche, lors des dernières minutes de l’entraînement, l’ex-pointu de Taranto avait quitté le stage des Bleus. Sur un service, Lawani s’était mal réceptionné, se blessant au cinquième métatarsien du pied gauche. Des examens sont prévus en début de semaine prochaine pour confirmer la fracture de fatigue et une absence de 4 à 6 semaines minimum.

L’équipe de France, tenante du titre de la Ligue Mondiale, doit s’envoler début Juin pour participer à la première étape de la VNL 2023 au Japon. Entre le 7 et 11 juin, les Bleus affronteront la Pologne, la Chine, la Slovénie et le Japon, avant d’accueillir la deuxième étape de la Ligue Mondiale à Orléans du 20 au 25 juin.