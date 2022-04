Volley: l'Ukraine remplace... la Russie au Mondial 2022

Le Mondial 2022 de volley, initialement prévu en Russie du 26 août au 11 septembre, aura lieu en Pologne et en Slovénie, avant que "d'autres nations européennes les rejoignent potentiellement". La Fédération internationale a par ailleurs annoncé que l'Ukraine allait remplacer la sélection russe parmi les nations participantes.

Les meilleurs volleyeurs mondiaux sont fixés. Le Mondial 2022 de volley-ball masculin, dont l'organisation a été retirée à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, aura finalement lieu en Pologne et en Slovénie, a annoncé ce vendredi la Fédération internationale (FIVB), qui a précisé que l'équipe ukrainienne remplacerait parmi les nations participantes la Russie.

"La Pologne et la Slovénie coorganiseront le Championnat du monde 2022 masculin, avec d'autres nations européennes les rejoignant potentiellement ultérieurement", déclare la FIVB dans un communiqué.

L'Ukraine remplace la Russie grâce à son classement mondial

Le 1er mars, la FIVB avait retiré l'organisation de ce tournoi, prévu initialement en août et septembre, à la Russie après l'invasion militaire de l'Ukraine par les forces armées russes. La FIVB n'a pas précisé vendredi les dates de la compétition.

Elle a par ailleurs indiqué que l'Ukraine remplacerait dans le tournoi la Russie en vertu de son classement mondial, "le plus élevé parmi les nations non-qualifiées". La Russie, vice-championne olympique l'été dernier à Tokyo, avait été exclue du Mondial 2022 par la FIVB, qui avait suivi l'exemple d'autres fédérations internationales.



Le Comité international olympique (CIO) avait recommandé de bannir Russes et Bélarusses des compétitions sportives après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec l'aide de son allié, le Belarus. La Pologne est double championne du monde en titre et la Slovénie a été finaliste du dernier Euro en septembre.