Volley: le président de la Fédération française propose d'accueillir une poule des Mondiaux

Durant le vote de l’exclusion des clubs russes et biélorusses des compétitions européennes organisées par la CEV, suite à la guerre de la Russie en Ukraine, le président de la Fédération française de volley-ball, Eric Tanguy (membre du board de la CEV), a fait le point pour RMC Sport sur les conséquences des dernières décisions

L’organisation des Championnats du monde de volley a été retirée ce mardi matin à la Russie (26 août–11 septembre 2022) par la fédération internationale (FIVB). Une décision logique et attendue…

D’abord dans les instances européennes de la CEV nous avons suspendu le terrain de la Russie de toutes compétitions puis la FIVB a suivi en retirant l’organisation des Championnats du monde au pays dirigé par Vladimir Poutine. On ne pouvait pas envisager de jouer en Russie avec ce qu’il se passe en Ukraine. C’est un acte de solidarité envers Kiev et la Russie viole la trêve olympique avec les Jeux Paralympiques qui vont s’ouvrir à Pékin le 4 mars. Les joueurs et certaines fédérations avaient déjà pris position contre ces Mondiaux en Russie et une fois que le CIO a pris une position ferme d’exclure la Russie, toutes les fédérations ont poursuivi ce processus. On ne peut pas être d’accord avec l’invasion de l’Ukraine qui est à trois heures de Paris. La Russie est un territoire de guerre et la sécurité de nos joueurs est de notre responsabilité.

Les Mondiaux de volley se dérouleront-ils ?

A six mois du début des championnats du monde (26 août – 11 septembre 2022), il semble difficile de l’organiser ces Mondiaux dans un seul pays avec 6 villes et 6 palais des sports de 6000 places minimum. Et ce n’est que l’organisation car il faut aussi la financer. Peut-être que plusieurs pays se positionneront.

La France pourrait-elle organiser une poule ?

Oui. Je ne doute pas de la mobilisation du monde du volleyball pour organiser un Mondial. Sous quelle forme, je ne sais pas encore mais on trouvera une solution. Dans le monde entier, six villes pourraient ainsi accueillir chacune une poule. La France fera tout pour y aller, s’il y a une possibilité règlementaire. La France pourrait organiser sa poule. S’il faut une salle pour organiser une poule mondiale, je la trouverai. Toutes nos équipes fédérales travaillent, autant chez les filles que chez les garçons, pour que nos arguments soient prêts. Mais on verra ça heure par heure, jour après jour.

Car pour les volleyeuses françaises, une place se libère après l’exclusion de la Russie du Mondial féminin…



Oui on étudie les règlements de la FIVB pour ces championnats du monde féminins. Nos Françaises étaient la première équipe non-qualifiée au ranking de la fédération internationale derrière le Kazakhstan, lorsque les groupes mondiaux ont été constitués. Aujourd’hui, la France (24e) est derrière la première équipe non qualifiée, la Croatie, mais le Kazakhstan est très loin derrière (36e). Nos équipes juridiques sont au travail pour revendiquer une place, le moment venu. Jamais nos volleyeuses n’ont participé à un Mondial.

Si on revient sur le sport, Tours et Narbonne sont en passe de se qualifier pour des finales européennes, le volley de club français va mieux ?

Déjà le volley français est bien sorti de la crise de la Covid. Je me félicite que ces deux clubs de Ligue A Masculine bataillent pour une place en finale de CEV Cup et CEV Challenge Cup. J’espère que ça nous permettra d’acquérir les points pour placer deux équipes françaises en Ligue des Champions dès la saison prochaine chez les garçons.