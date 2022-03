Volley: la Fédération confirme la nomination de Giani au poste de sélectionneur

La Fédération française de volley-ball (FFVB) a publié un communiqué confirmant l'arrivée de l'Italien Andrea Giani au poste de sélectionneur, comme annoncé par RMC Sport.

La Fédération française de volley-ball a annoncé la nomination de l’Italien Andrea Giani à la tête de l’équipe de France, championne olympique, confirmant ainsi les informations publiées par RMC Sport plus tôt ce mardi matin.

L'Italien Andrea Giani, vice-champion d'Europe en 2015 avec la Slovénie et en 2017 avec l'Allemagne, succède ainsi au légendaire brésilien Bernardinho, a annoncé la Fédération française mardi dans un communiqué.

Nommé en avril 2021, Bernardinho a démissionné il y a une semaine pour raisons personnelles, huit mois seulement après sa prise de fonction. Andrea Giani, autre légende du volley mondial, a rompu son contrat avec l'Allemagne et aura pour mission de mener les volleyeurs français, champions olympiques à Tokyo, jusqu'aux Jeux de Paris en 2024.

"C'est pour moi une réelle satisfaction d'être le nouvel entraîneur de cette équipe de top niveau mondial, championne olympique en titre, qui a le potentiel de gagner toutes les compétitions auxquelles elle participe", a souligné le nouveau sélectionneur, dont le premier rassemblement est prévu courant mai pour la Ligue des nations programmée en juin et en juillet.

Cette VNL (Volleyball Nations League) doit servir de préparation grandeur nature pour le Mondial (26 août-11 septembre), seule compétition qui n'a pas encore réussi à la bande à Ngapeth, championne d'Europe en 2015 et championne olympique en 2021.

Ancien central de la Nazionale, Andrea Giani a fait partie de la grande équipe d'Italie des années 1990 et du début des années 2000, remportant une multitude de médailles internationales: l'argent aux JO en 1996 et 2004 -- battu en finale à Athènes par le Brésil de Bernardinho --, le titre européen en 1993, 1995, 1999 et 2003, et le titre mondial en 1990, 1994 et 1998.

On peut ajouter à ce palmarès sept sacres en Ligue mondiale entre 1991 et 2000, et deux Ligues des champions, en club avec Modène. "Après avoir été l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est aujourd'hui l'un des tout meilleurs entraîneurs", a estimé le président de la Fédération française Éric Tanguy, précisant qu'il s'était intéressé à Giani au printemps 2021 pour succéder à Tillie.

"Andrea Giani a l'habitude depuis qu'il s'est lancé dans la carrière d'entraîneur de coacher les plus grands joueurs, nous sommes très satisfaits qu'il ait accepté de relever le défi", a ajouté Éric Tanguy. En club, Giani dirige actuellement Modène où évolue la star du volley français Earvin Ngapeth depuis cette saison.

"Il y a en France un vivier important de joueurs de très haut niveau, qui n'évoluent que dans des gros clubs, ce qui me permettra de manager le collectif de manière opportune en fonction des compétitions", a expliqué Giani.

Il aura un Mondial cet été et un Euro l'été prochain, plus trois Ligues des nations (2022, 2023 et 2024) pour emmener l'équipe de France jusqu'aux Jeux de Paris en 2024, avec l'objectif de doubler l'or olympique, exploit que seuls les Soviétiques (1964-1968) et les Américains (1984-1988) sont parvenus à réaliser.