Volley – Ligue A féminine : "Un gros match", Aix-Venelles face à son premier grand test contre Le Cannet

Aix-Venelles accueille le Volero Le Cannet, champion de France en titre, en clôture de la 3e journée de Ligue A féminine (LAF) ce mardi à 20h su le live Twitch RMC Sport ainsi que BFM Marseille et BFM Nice Côte d’Azur. Un choc entre deux équipes invaincues et un premier gros test pour les Aixoises, reconnaît le coach provençal Alexis Farjaudon.

Tout va bien pour Aix-Venelles après deux victoires lors des deux premières journées ?

Alexis Farjaudon, le coach des Aixoises : Lors de nos deux victoires initiales, les joueuses ont manqué de constance. Nos moments faibles, voire très faibles, nous mettent en danger dans certains sets. Lors de la première journée à Marcq-en-Barœul, on commence bien le premier set pour perdre largement la deuxième manche. On remporte les deux derniers sets en stabilisant notre jeu tout en connaissant des petites baisses de régime.

Comment analysez-vous ces passages à vide ?

Malgré Christina Bauer et Amandine Giardino, notre équipe reste assez inexpérimentée dans son vécu en Ligue A féminine. Et puis, ce ne sont que les premiers matchs de la saison avec des volleyeuses qui arrivent en milieu ou fin de préparation pour certaines. Les automatismes ne sont pas encore en place. Mais tout cela reste très normal.

Que vous apporte Christina Bauer, de retour en France ?

Elle est bien sur le plan du volley mais j’attends encore plus d’elle. C’est la maman du groupe. Elle rassure tout le monde grâce à son expérience et sa connaissance des championnats et du jeu. Elle amène cette expérience et cette sérénité et notre club essaie de l’accompagner au mieux dans son rôle de maman, au quotidien avec les entraînements et les matchs de Ligue A féminine.

Quelles sont vos satisfactions, malgré tout ?

Le groupe vit bien et joue bien ensemble. Il y a une belle alchimie. Et malgré les moments difficiles, les filles n’abandonnent pas. Je pense à ce deuxième set à Marcq-en-Baroeul durant lequel on est mené de 11 points et on finit par ne perdre que de trois points. Pareil à Vandoeuvre-Nancy où nous sommes menés 2 sets à 1 et on gagne au cinquième set. On n’abandonne pas.

Est-ce que cela veut dire aussi que c’est une équipe à réaction ?

Oui, peut-être. On a besoin de réaction face à un adversaire qui joue mieux. On a tendance à se mettre au niveau de l’adversaire et quand on est au pied du mur, il y a forcément une réaction. J’aimerais ne pas avoir besoin de cet aiguillon pour terminer les sets et les matchs.

Ce match contre Le Cannet, c’est un premier test ?

C’est un gros match, en effet. Après deux matchs gagnés à domicile, il faut voir comment cette équipe réagit à l’extérieur. Elles ont perdu à Mulhouse, en Super Coupe. Elles sont déjà bien en place et sont assez régulières dans les sets. Ces jeunes volleyeuses sont des pépites, bien encadrées par un coach qui a réussi à les faire jouer ensemble assez rapidement et entourée par Eva Yaneva qui a de l’expérience, qui a l’habitude de gagner et calme un peu ce groupe. Il y a une vraie harmonie. J’espère que le public répondra présent pour nous aider car il peut y avoir une certaine tension pour ce premier gros test à domicile. Mais j’espère aussi que les joueuses prendront un peu de distance face à ces enjeux sportifs. Les joueuses savent que c’est un match important, qui plus est à domicile face aux tenantes du titre."