Volley: mission réussie pour le Français Ibrahim Lawani en Italie

Taranto, l’équipe du jeune pointu français Ibrahim Lawani, s’est maintenue malgré sa défaite à Milano (3-0), en SuperLega le championnat italien de volley, dimanche. Lawani (21 ans) raconte à RMC Sport ce pari réussi.

"Je suis hyper content du maintien de Taranto. Je sors plus grand de cette aventure!" Au cœur de la froide nuit milanaise, plus de quatre heures après la fin du match, Ibrahim Lawani, 21 ans, savoure le maintien de son équipe dans l’élite d’un des trois plus grands championnats du monde. Ce dimanche tout s’est joué dans un rayon de 17 kilomètres. Milano, le club du pointu français Jean Patry, accueillait donc Taranto, avant-dernier de SuperLega avec un point d’avance sur Siena, lanterne rouge. Le corps à Milan les Rossoblu avaient la tête à Monza, quelques kilomètres plus loin donc, où évoluait Siena. Un dimanche couperet qui a finalement tourné à l’avantage du club de Lawani: Taranto a perdu 3-0 à Milano, malgré les 16 points de son jeune "francese", mais Siena n’a pu gagner le moindre set à Monza (défaite aussi 3-0) et évoluera donc à l’échelon inférieur la saison prochaine.

"C’était très dur ce dimanche à Milan, avec la pression de ce dernier match couperet, insiste Lawani. Mais depuis un mois et demi, je n’ai connu que ça, la pression! Tous les jours. Et sur mes statistiques générales je n’ai pas à rougir de qui que ce soit. J’ai su montrer à tout le monde de quoi j’étais capable."

Le jeune pointu français a déboulé dans le championnat transalpin à la surprise générale le 25 janvier dernier en provenance du Paris Volley après un "Classique" réussi contre Tours. Si un coach habitué des Bleus a trouvé "le gamin couillu!", dans un message échangé avec RMC Sport, la partie n’était pas gagnée d’avance pour le vice-champion d’Europe U22 en juillet dernier. Et le résultat est là: 22 points de moyenne en six rencontres face, entre autres, à Perugia, qui a terminé la saison régulière invaincu, et Modena de Ngapeth.

Contre Milano, Taranto a eu deux balles de set dans la deuxième manche (22-24) mais n’a pas réussi à conclure, comme souvent cette saison, alors que le set tendait les bras aux Rossoblu. "A 22-24, on perd le set de manière surréaliste, avoue Lawani. Je mets un pétard sur un Milanais et le ballon revient à notre central qui tape dehors. Sur notre deuxième chance, les Milanais ciblent une autre option et arrivent à ralentir l’attaque de notre joueur. Milan, comme d’autres équipes face à nous, ont su resserrer leur jeu en fin de set. Elles connaissent la pression du money time et savent alterner leur jeu, elles ont plus d’options."

Dès le match perdu, tous les joueurs des Pouilles se sont regroupés autour des statisticiens, au fond de la salle pour attendre le résultat de Monza-Sienne, à 17 km de la salle milanaise. "Il manquait 2-3 points, raconte l’ancien pointu parisien. On voyait Monza qui menait 2 sets à 0 et 22-19 dans la troisième manche. Avec nous, le public local a exulté dès que Monza a gagné. Le speaker milanais l’a annoncé au micro. L’émotion était forte."

Si ce maintien des Rossoblu est "un miracle" pour la presse spécialisée transalpine, le coach du club des Pouilles y a toujours cru. "Nous savions que ce serait une année très difficile et elle l’a été, a avoué, aphone, le coach de la 'Cité des Deux mers', Vincenzo Di Pinto, sur la chaîne You Tube du club. Maintenant… je n'ai plus la force de dire grand-chose", exprime le mister… avant d’être félicité par Lawani qui lui claque en Français "le maintien!" Puis le coach reprend: "C’est une souffrance incroyable mais il faut remercier et féliciter les garçons. On s'est sauvé avec une équipe très jeune. Cette équipe veut se battre, ce sont des guerriers et ils sont compétents. C’est un objectif, le maintien, qui ne peut être atteint qu'avec une grande compétence." Maintenant reste à savoir si l’équipe et le coach vont sauter du pont San Francesco di Paola, le pont pivotant emblème de la cité navale, construit en 1887, comme le ‘mister’ l’avait promis il y a quelques semaines en cas de maintien.

Au moment de rentrer en France, Lawani étudie des propositions pour la saison prochaine et des opportunités pour les prochaines semaines. Alors que les medias italiens annoncent l’attaquant de Montpellier (champion de France en titre) Théo Faure à Cisterna et le libéro de Tours Benjamin Diez à Belchatow la saison prochaine, la cote des jeunes volleyeurs tricolores n’en finit pas de grimper à l’étranger. Une bonne chose pour l’équipe de France qui devra défendre son titre en Ligue des nations cet été, avec une série à Orléans du 20 au 25 juin, avant l’Euro en septembre.