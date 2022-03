Volley: "Narbonne ne part pas en victime", prévient son président avant la finale européenne contre Halkbank

Ce mardi à 15h les Centurions de Narbonne, cinquièmes du championnat de France, disputent la première finale de leur histoire, en CEV Challenge Cup, contre le leader du championnat turc, le Halkbank d’Ankara. Le président narbonnais Jérémie Ribourel avertit que son équipe vendra chèrement sa peau avant un match retour qui s’annonce déjà bouillant dans l’Aude, le 22 mars

Que représente cette finale votre club comme Narbonne ?

Cette finale est une fierté pour les Centurions, pour la ville de Narbonne et une satisfaction personnelle de voir ce club en finale d’une coupe d’Europe pour la première fois de son histoire. Même si on pense toujours bien figurer, cette finale européenne dépasse ce qu’on pouvait imager. On a voulu faire le plus beau parcours possible de notre première coupe d’Europe mais se retrouver en finale c’est vraiment extraordinaire.

Que vous reste-t-il de ce périple continental ?

C’est d’abord beaucoup d’expérience pour notre jeune club. Jouer tous les trois jours nécessite une organisation que l’on n’avait pas imaginée. On a découvert et appris comment prévoir la logistique les voyages à Ljubljana, Lausanne, Nicosie ou Lisbonne, gérer le physique de nos joueurs et gérer l’organisation de ces matchs de haut niveau dans notre nouvelle Arena. On a découvert beaucoup de choses et on a surtout beaucoup grandi. Cette coupe d’Europe a été un vecteur de croissance exponentiel.

Narbonne terre de rugby se prend à aimer le volley ?

On a placé Narbonne sur la carte européenne du volley au même titre que nos adversaires languedociens en Ligue A, Montpellier, Sète et Toulouse. Le club a 50 ans mais c’est vrai que le rugby nous regardait de haut. On a grandi pas à pas, marche après marche, avec une accession parmi l’élite en 2007, après avoir fait le yo-yo les deux années précédentes. Rester à ce niveau s’apprend et on a acquis de l’expérience depuis 15 ans. Quand je suis arrivé en 2010, je ne suis pas venu pour faire simplement un coup. Cette finale n’est pas simplement un coup. On a grandi petit à petit, développé le club puis pris possession de l’Arena fin 2019 et maintenant on veut installer les Centurions dans le haut niveau.

Vous n'êtes pas le favori de cette double opposition face au Halkbank d’Ankara...

En effet, le Halkbank d’Ankara est une grosse cylindré turque, invaincue de son championnat. Intrinsèquement, ils ont de meilleurs joueurs que nos Narbonnais avec Nicolas Bruno, compatriote de nos Argentins, et un excellent pointu cubain (Fernando Hernandez) autour de solides turcs. Mais une finale ça ne fait pas que se jouer et nous ne partons pas à Ankara en victime expiatoire. Nos jeunes issus du centre de formation, Aymen Bouguerra et Théo Durand, associés à nos Argentins Lisandro Zanotti et Nicolas Zerba partent pour aller faire un résultat avant un match retour à guichets fermés, le 22 mars à la Narbonne Arena. Ce sera une grosse fête et, quoi qu’il se passe à Ankara, tout se jouera dans l’Aude. On peut très bien perdre en Turquie et gagner au golden set dans notre salle. Peu importe le résultat de l’aller, c’est à Narbonne qu’il faudra réaliser l’exploit.