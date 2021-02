All Star Perche: énorme performance de Lavillenie, qui passe 6,06m

Dans son jardin de Clermont-Ferrand, Renaud Lavillenie a franchi une barre à 6,06m ce samedi, dans le cadre du All Star Perche. Nouveau record du meeting pour le Français, qui signe sa troisième meilleure performance en carrière.

Le concours de la perche aux Jeux olympiques de Tokyo s'annonce vraiment dantesque. Trois jours après les 6,10m claqués par Armand Duplantis à Belgrade, Renaud Lavillenie a répondu en franchissant une barre à 6,06m ce samedi à Clermont, dans le cadre du All Star Perche. Une hauteur validée au troisième essai du Français.

Troisième meilleure performance en carrière

Une performance dans la lignée de son excellent début de saison. C'est la première fois depuis 2014 que le champion olympique 2012 atteint cette hauteur. Et il s'agit là de sa troisième meilleure performance en carrière, après son record du monde (battu depuis par Duplantis) à 6,16m et une barre à 6,08m en Pologne quelques semaines plus tôt.

Dans la foulée, Renaud Lavillenie a tenté sa chance à 6,20m, soit au dessus du record du monde de 6,18m de son rival suédois. Sans succès toutefois. Reste un très beau concours de la part de l'ancien recordman de la discipline, après son loupé aux championnats de France. Cap désormais sur les championnats d'Europe.