Athlétisme (Jeux Européens): "Je savais que j’allais faire cette perf", Ryan Zézé se réjouit après son temps aux 200m

Ryan Zézé a signé sa meilleure performance de la saison avec 20’’29 sur 200m ce dimanche à Chorzow (Pologne), théâtre des championnats d’Europe par équipe. Le sprinteur se rapproche des 20’’16 demandés pour les Mondiaux de Budapest.

Ryan Zézé, vous n’êtes plus qu’à 3 centièmes de votre record personnel, que ressentez-vous avec cette performance?

C’est un chrono qui me fait vraiment plaisir. Je tournais autour des 20’30 cette saison. Je voulais passer cette barrière puis ensuite aller chercher les 20’’1. Je l’ai fait de bonne façon aujourd’hui, pour motiver l’équipe de France. Et au bon moment. Je savais que j’allais faire cette perf ! Le coach le savait. Le cap a été passé. J’ai fait mon voyage aux Etats-Unis. Je me suis entraîné comme un acharné et au final c’est payant

Pourquoi ça a fonctionné aujourd’hui?

J’avais confiance en moi sauf que je n’avais pas de crampes ! J’avais es problèmes de magnésium. C’était mon problème numéro 1. Je me suis reposé, je me suis entraîné comme je devais le faire. J’ai écouté les conseils du coach et quand on fait ça on ne peut pas le décevoir.

L’effet équipe de France a-t-il eu lieu? C’est différent que de courir pour soi dans un meeting...

Toutes les compétitions sont bonnes à prendre. Avec l’équipe de France , c’est différent. On est soutenu par beaucoup de monde. C’était le cas aujourd’hui. Je devais vraiment redorer le blason. Ce n’était pas facile pour l’équipe les jours précédents. On se devait de remonter au classement. Il fallait remotiver les troupes. L’objectif c’était de ramener le maximum de points à l’équipe de France. On ne l’a pas fait en relais (3e sur 4x100m) mais je l’ai fait sur le 200m. J’ai rempli ma part du contrat.

Au mois d’août, il y a les Mondiaux…

Il faut me qualifier. Une fois qualifié, je viserai la meilleure place possible. Je vais au meeting de la Chaux-de-Fonds (Suisse) ce week-end puis le meeting de Montgeron (Essonne), une petite pause où j’espère pouvoir rentrer en Espagne, puis les championnats de France (29 et 30 juillet à Albi).