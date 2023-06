Athlétisme: la plainte pour agression sexuelle contre Wilfried Happio classée sans suite

D'après un communiqué envoyé ce mardi à plusieurs médias par son avocat, la plainte pour agression sexuelle qui visait le spécialiste français du 400m haies Wilfried Happio a été classée sans suite.

La plainte qui visait l'athlète international français Wilfried Happio pour agression sexuelle "a été classée sans suite" a indiqué mardi son avocat par communiqué à plusieurs médias, dont l'AFP. "Les éléments du dossier portés à notre connaissance, les témoignages ainsi que les explications et la version constante de Monsieur Happio étaient inévitablement de nature à démontrer que les faits dont il était accusé étaient manifestement faux. Wilfried Happio souhaite désormais se concentrer pleinement sur sa carrière sportive", écrit Me Anthony Mottais dans le communiqué.



Happio (24 ans), spécialiste du 400 m haies et espoir de médaille aux Jeux olympiques de Paris en 2024, était visé par une plainte déposée fin juin 2022 par une autre athlète internationale. La plaignante dénonçait des attouchements lors d'une soirée de septembre 2021 à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep). L'Insep n'avait pas sanctionné Happio suite à une enquête interne.

De son côté, la plaignante "prend acte, mais déplore" le classement sans suite, qui date de février, a précisé à l'AFP son avocate, Me Lina Belkora. "Elle se réserve le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile", a-t-elle ajouté.

Happio avait été frappé à Caen

Wilfried Happio avait lui-même porté plainte après avoir été frappé au visage le 25 juin à Caen (Nord) lors des championnats de France d'athlétisme par le frère de la plaignante. Ce dernier était venu le frapper sur la piste d'échauffement, le blessant à l'oeil. Le hurdler avait tout de même disputé la finale du 400m haies vingt minutes plus tard... et décroché le titre national en explosant son record personnel de l'époque (48''57).



L'épisode avait mis en lumière cet espoir de l'athlétisme français, mais aussi initié ce sombre feuilleton judiciaire, dont un chapitre s'est clos ce mardi. Happio avait ensuite connu une progression fulgurante en 2022, prenant la 4e place des championnats du monde de Eugene (Oregon, Etats-Unis) en juillet avant de décrocher la médaille d'argent à l'Euro de Munich (Allemagne) en août.