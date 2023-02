Athlétisme: un record du monde en demi-fond et des stars en demi-teinte au meeting de Liévin

Armand Duplantis, Karsten Warholm ou encore Marcell Jacobs étaient présents ce mercredi au meeting de Liévin (Pas-de-Calais). Ils ont tous réalisé des performances intéressantes, sans pour autant casser la baraque. Un record du monde est en revanche tombé sur 3000m.

Le meeting de Liévin, considéré comme le meilleur du monde en salle, a réuni encore une fois les avengers de l'athlé actuel ce mercredi, avec notamment les recordmen du monde de la perche Armand Duplantis, du 400m haies Karsten Warholm, du 60m haies Grant Holloway ou encore le champion olympique du 100m l'Italien Marcell Jacobs. S'ils ont tous réalisé des performances intéressantes, ils n'ont pas cassé la baraque et les projecteurs se sont braqués, comme souvent dans le Nord, sur le demi-fond.

L'Ethiopie intraitable sur le demi-fond

Un 11e record du monde a même été battu dans le stade couvert régional de Liévin. Celui du 3000m masculin et l'Ethipien Lamecha Girma, vice-champion olympique et double vice-champion du monde sur le 3000m steeple, peut enfin prendre toute la lumière.

Dans une course où la wavelight (lièvre lumineux) a imposé un rythme d'enfer, Girma a battu le record de plus d'une seconde avec un chrono de 7'23''81, et a emmené avec lui l'Espagnol Mohamed Katir, nouveau recordman d'Europe et qui a fait mieux lui aussi que le désormais ancien record du monde de 7'24''90. En demi fond, l'Ethiopie a également écrasé le 1500m féminin avec la meilleure performance mondiale de la saison pour Gudaf Tsegay en 3'57''47.

Duplantis, "banalement" incroyable au dessus de 6m !

La vedette absolue Armand "Mondo" Duplantis a presque laissé le public sur sa faim. Le Champion du monde et olympique remporte le concours avec une barre à 6m01, sans jamais attaquer son propre record du monde de 6m21. Le Suédois réussit tout de même un 57ème concours dans sa - encore - courte carrière à plus de 6m00.

Les deux superstars norvégiennes Karsten Warholm et Jakob Ingebritsen ont gagné aussi, sur 400m et 1500m mais sans véritablement s'approcher non plus de leurs objectifs, le recrod d'Europe de l'Allemand Thomas Schonlebe pour Warholm, et son propre record du monde pour le cadet des frères Ingebritsen. De son côté, l'Italien Marcell Jacobs a dû se contenter de la deuxième place du 60m en 6.57, derrière le recordman d'Afrique Kényan Ferdinand Omanyala.

Un Habz record, un PML solide, mais des Bleus trop bleus

Pour finir, les Français ont globalement déçu. Celui qui s'en sort le mieux, c'est Azzedine Habz, en battant son record personnel sur 1500m, dans le sillage d'Ingebritsen. Et comme souvent, celui qui a répond présent aussi c'est Pascal Martinot-Lagarde. L'homme aux 12 médailles internationales arrache la 3e place du 60m haies en 7''62, derrière les américains Daniel Roberts et surtout l'intouchable Grant Holloway, toujours invaincu dans sa carrière en salle depuis.....2014 !

Déception pour Just Kwaou-Mathey, en bronze aux derniers Europe, seulement 5e en 7''67 et Kevin Mayer éliminé en séries. Benjamin Robert tire son épingle du jeu en remportant un 800m assez moyen malgré tout, en 1'46''78. La plus grosse déception nous vient du saut en longueur où deux des plus grands espoirs français, Erwan Konaté (double champion du monde juniors) et Jules Pommery (Bronze aux championnats d'Europe 2022) échoue à 7m73 et 7m63, à des années lumières du Grec Militadis Tentoglou, vainqueur avec 8m41, meilleure performance mondiale de la saison.