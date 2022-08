Championnats d'Europe d'athlétisme: les promesses du 110m haies français, à deux ans de Paris 2024

L’athlétisme français ne vit pas ses meilleures heures mais une discipline brille et annonce surtout de splendides promesses: le 110m haies. Avec quatre, voire cinq français capables rentrer dans une finale olympique, la France se présentera avec des arguments de poids sur la piste olympique du Stade de France en 2024.

Ils étaient trois en finale des championnats d’Europe de Munich mercredi: Pascal Matinot-Lagarde, Just Kwaou Mathey et Sasha Zhoya s’élancaient sur la piste du stade olympique de Munich, sur les coups de 22h22. Quatorze secondes plus tard, c’était le flou. PML a-t-il gagné? Just Kwaou Mathey grimpe t-il sur le podium? La photo finish a fini par parler.

Sasha Zhoya est huitième. La pépite de l’athlétisme français est tombée sur la 10e haie, il finit en 16"51. Pour deux centièmes, JKM monte sur le podium. Et pour un millième de seconde, PML prend l’argent, un cheveux derrière l’Espagnol Asier Martinez, médaillé de bronze à Eugene. Aurel Manga a lui échoué au stade des demi-finales, blessé au pied.

Trois Français en finale, deux sur le podium, un quatrième éliminé en demi-finale à cause d’une blessure. Sans oublier Wilhem Belocian, non retenu, mais qui n’a rien à envier aux quatre autres lorsqu’il est à 100%... le 110m haies tricolore va bien.

Classement de la finale du 110m haies des championnats d’Europe de Munich :

1. Asier Martínez (ESP) 13.14

2. Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 13.14

3. Just Kwaou-Mathey (FRA) 13.33

4. Jason Joseph (SUI) 13.35

5. Finley Gaio (SUI) 13.50

6. Andrew Pozzi (GBR) 13.66

7. Enrique Llopis (ESP) 14.81

8. Sasha Zhoya (FRA) 16.51

Pascal Martinot-Lagarde, l’homme des grands rendez-vous

Inutile de parler de pression à Pascal Martinot-Lagarde. Attendu, il performe. Moins attendu, il surprend. Le recordman de France du 110m haies (12"95 en 2014) est le plus titré des cinq français. Médaillé de bronze aux championnats du monde (2019), trois fois médaillé d’argent en salle, une fois champion d’Europe et huit fois champion de France, il a également échoué au pied du podium aux Jeux de Rio en 2016. En 2020, après une saison hachée par les blessures, PML se présente sans repères aux jeux de Tokyo. Ce qui ne l’empêche pas de se classer cinquième de la finale, à seulement six centièmes du podium.

Aux championnats d’Europe de Munich, il se présente de nouveau sans grands repères, hormis sa finale à Eugene. Après sa médaille d’argent aux Mondiaux en salle de Belgrade, PML replonge dans l’engrenage des blessures. En avril dernier, touché au mollet, il entamait une rééducation intensive à Clairefontaine.

Juste après les Mondiaux, une nouvelle alerte aux ischios-jambiers retardait sa préparation pour Munich. Le sort s'est acharné. Fin prêt pour les championnats d’Europe, le meilleur performeur français de l’histoire développait une angine, à quelques jours de l’épreuve. Mais PML a une fois de plus prouvé qu’il était l’homme des grands rendez-vous. Médaille d’argent, pour un millième, cruel: "Un millième, c’est officiel, réagissait-il en zone mixte. Horrible. Horrible et magnifique." Sans se trouver d’excuses, il évoquait sa douleur, puis sa joie: "Si vous voulez, j’ai une mentalité où je dois être prêt le 17 août 2022. Si tu as une angine, tu donnes tout. Aujourd’hui, je peux vous dire que j’ai les cervicales en miettes. Bref on s’en fout, je suis vice-champion d’Europe", savoure le Français, qui va maintenant avoir le temps de récupérer.

Le diamant brut, Sasha Zhoya

Français par sa mère et Zimbabwéen par son père, Sasha Zhoya dispose également de la nationalité australienne. Né à Perth et élevé à l’autre bout du monde, il choisit finalement de représenter la France en compétition, rejoignant l’INSEP, début 2020: "Maintenant j’ai choisi la France, il n’y a plus de questions des médias et de tout le monde à propos de ça. Cela rend ma vie moins stressante, avouait-il volontiers à RMC Sport. C’est bien."

Il est présenté comme la future star de l’athlétisme français. A seulement 20 ans, il court déjà auprès des meilleurs de la discipline. Recordman du monde du 60m haies en 7"34, il est également champion d’Europe et du monde junior. Cette année, il a remporté les championnats de France avec un chrono de 13"17, son record personnel sur des haies traditionnelles – il avait réalisé 12"72 en 2021 avec des haies de 99 cm. Après avoir réalisé les minimas pour Eugène, il a été éliminé en demi-finale, avec un chrono décevant de 13"47, loin de ses standards.

Programmé pour gagner le plus tôt possible, le jeune prodige s’était peut-être mis une pression démesurée. Peu importe, il promet de se remettre au travail, les championnats d’Europe arrivent vite. Mercredi à Munich, le Français a chuté, sans gravité, sur la dernière haie, et a terminé huitième de la finale: "Je suis très content et je l’avais dit avant la semaine, ça montre qu’on est forts sur les haies, que c’est notre épreuve. On va faire au mieux pour récupérer pour l’année prochaine", s’est réjoui Zhoya, content pour ses compatriotes.

Aurel Manga, un exemple de régularité

Il n’est peut-être pas le plus talentueux, ni le plus fort, mais son sérieux et sa régularité font d’Aurel Manga un redoutable compétiteur. Trois fois champion de France, médaillé de bronze aux championnats du monde et d’Europe en salle, à 30 ans, Aurel Manga est dans la forme de sa vie. Il enregistre en demi-finale des Jeux de Tokyo en 2021 son record personnel, en 13"24, avant de se classer huitième de la finale, battu par plus fort.

Blessé au pied, il a échoué en demi-finale aux championnats d’Europe de Munich: "J’ai une aponévrosite plantaire depuis environ une semaine. Je savais que je devais serrer les dents mais plus je serre, plus je fais des fautes", a expliqué le hurdleur français.

Just Kwaou Mathey, toujours plus surprenant

Le parcours de Just Kwaou Mathey (22 ans) est un exemple de sérieux et de résilience. Son année 2022 est une constante progression. Il réalise d’abord les minimas pour les Mondiaux d’Eugene en portant son record à 13"30. Le 18 juin, une semaine plus tard, il améliore son record en réalisant 13"27 lors du meeting de Paris. L’occasion pour les Français de découvrir JKM, nouvelle étoile du 110m haies français.

Mercredi, le natif de Paris est récompensé de tous ses efforts lors des championnats d’Europe de Munich en décrochant la médaille de bronze pour deux centièmes. Il n’en revient pas: "C’est fantastique, magique, incroyable, exultait-il. Cette médaille représente beaucoup pour la suite, pour ma carrière. J’espère que ce ne sera pas la dernière."

Au moment de faire les comptes, et de préparer les Jeux de Paris, il ne faudra pas non plus oublier Wilhem Belocian (27 ans), champion du monde junior et champion d’Europe en salle, non retenu pour Munich, par choix. Sa carrière, marquée par des blessures et une absence de trois ans entre 2016 et 2019 s’est bien relancée. Il a battu son record personnel en 2020. Si son corps l’épargne, et que sa préparation est bonne, Wilhem Belocian sera un homme sur qui il faudra compter, au moment de préparer les jeux de Paris.

Quoi qu’il arrive, la France affiche un réservoir impressionnant. Un magnifique étendard pour l’athlétisme français, qui traverse des heures compliquées.