Athlétisme: Mayer n'a "aucun regret" après son abandon aux championnats d'Europe

Blessé au grand adducteur, Kévin Mayer a déclaré forfait pour le reste du décathlon des championnats d'Europe après le 100m. S'il rêvait d'enchaîner une nouvelle médaille après son titre lors des Mondiaux, le Français n'a aucun regret.

Malgré la tournure des évènements, Kévin Mayer garde le sourire. Dans l'obligation d'abandonner dès le 100m du décathlon en raison d'une douleur au grand adducteur, le champion du monde ne réussira pas son pari un peu fou, celui de ramener une nouvelle médaille, trois semaines après son sacre lors des Mondiaux.

Une déception vite effacée. "Je me suis donné toutes les chances. La blessure je l'ai géré à Eugene mais avec la fatigue, elle s'est réveillée fort, a-t-il confié après son abandon. C'était un beau challenge donc aucun regret mais une frustration. Mais les 40m couru à fond je les couru avec plaisir. La raison a pris le dessus sur la passion. J'avais 80% de chance de me péter sur ce 100m. Je ne voulais pas me blesser pour partir sur une saison compliquée. Je ne pouvais pas me permettre de prendre autant de risque."

Il va pouvoir fêter son titre de champion du monde

Même son de cloche du côté de son entraîneur Alexandre Bonacorsi. "On était venu chercher la cerise sur le gâteau mais on va se contenter du gâteau et il est déjà beau. Il traîne une douleur au long adducteur depuis des mois et les trois semaines de repos depuis Eugene n'ont pas suffi. Le but est de ne pas compromettre Budapest 2023 et surtout Paris 2024. N'importe quelle autre compétition il aurait peut-être continué mais là, le but est de ne pas se blesser."

Après son abandon à Munich dès le 100m du décathlon, Kevin Mayer va gérer sa pointe au long adducteur. Ce sera réglé en un mois et il prendra plusieurs semaines de repos en septembre et en octobre pour fêter son titre de champion du monde. Quelques bières à Munich sont prévus également avec son entourage, son entraineur Alexandre Bonacorsi, sa compagne Delphine et son frère Thomas. Il restera également en Allemagne supporter ses collègues de l'équipe de France et notamment le jeune Baptiste Thiery, engagé lui aussi sur le décathlon.