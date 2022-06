Natation: Léon Marchand renonce aux championnats d'Europe

Triple médaillé mondial à Budapest, dont deux titres sur 200m 4 nages et 400m 4 nages, Léon Marchand a annoncé qu'il ne participerait pas aux championnats d'Europe de natation, qui se déroulent à Rome cet été.

Léon Marchand fait une pause. Le héros des derniers championnats du monde de natation a annoncé dimanche qu'il n'enchaînerait pas avec les championnats d'Europe, prévus du 11 au 21 août à Rome.

"La rentrée universitaire se fait au même moment, et ça fait deux ans et demi que je n'ai pas pris de pause, a expliqué le nageur de 20 ans sur le plateau de Stade 2. Je vais m'entraîner en France avec Nicolas Castel (son coentraîneur avec Bob Bowman, ndlr) pendant trois à quatre semaines et je ferai une pause. Je pense que j'ai rempli mes objectifs pour cette année, ça fait deux ans que je travaille très dur et je sais que dans mon développement, j'ai besoin de revenir plus frais."

Objectif Paris 2024

Désigné meilleur nageur des Mondiaux après une folle semaine en Hongrie, Léon Marchand s'est révélé aux yeux du grand public en décrochant deux médailles d'or sur le 200m 4 nages et le 400m 4 nages, ainsi que l'argent sur le 200m papillon. Avec ses trois breloques, le Toulousain est le principal pourvoyeur de médailles pour la France puisqu'il a ramené plus du tiers du contingent tricolore (8), en plus des deux médailles de Maxime Grousset (bronze sur 50m nage libre et argent sur 100m nage libre).

Mélanie Hénique a remporté l'argent sur le 50m papillon, alors que Marie Wattel a ramené le même métal sur le 100m papillon. Enfin, Analia Pigrée s'est parée de bronze sur le 50m dos. Après un été plus que réussi, les prochaines échéances pour Léon Marchand seront les championnats du monde à Fukuoka (Japon) en 2023 et évidemment les Jeux olympiques à Paris l'année suivante.