Mondiaux d'athlétisme: Happio vole au-dessus des haies, avec fort vent de face

Le quadruple champion de France du 400m haies Wilfried Happio arrive aux championnats du monde de Eugene dans la forme de sa vie. Mais si la forme étincelle, la fond le rattrape. Happio devra s’expliquer devant la justice prochainement suite à une plainte pour agression sexuelle contre lui.

"Je laisse la justice faire son travail. Bien sûr, c’est méga dur mentalement et j’essaie de me concentrer sur le principal, le côté sportif". Wilfried Happio, devant la presse française à Eugene, a parfaitement poli son discours. Il ne s’exprime pas plus sur cette affaire révélée au grand jour juste avant sa course record aux championnats de France de Caen.

Il avait dû courir avec un bandeau sur l’œil suite à un coup de poing reçu à l’échauffement. L’auteur des violences est en fait le frère d’une jeune athlète de l’INSEP, comme Happio, que ce dernier aurait agressé sexuellement. Une plainte a été déposé au début du mois de juillet dans un commissariat du XIIème arrondissement de Paris. Mais malgré ses circonstances, Wilfied Happio gardait le sourire et une décontraction apparente en salle de presse.

La Fédération Française d’Athlétisme ne s’en mêle pas

Le gamin de Bourg-la-Reine, 23 ans cette année, veut donc "faire confiance à la justice de [son] pays", le répétant inlassablement. La Fédération Française d’Athlétisme aussi préfère cette version, elle qui ne veut pas se mouiller dans ce dossier. La FFA pourrait saisir une commission de discipline, comme elle l’a d’ailleurs déjà fait par le passé pour Wilfried Happio dans une histoire de violence supposée contre une jeune femme (Happio a été relaxé).

Cette fois, les instances dirigeantes veulent respecter la présomption d’innocence et ne pas condamner trop vite un de ses athlètes prometteurs. Mais la FFA marche sur des œufs à cause du passé du hurdler, et de sa réputation à l’INSEP dans ses précédentes histoires de cœur. Une réputation peut être erronée, mais qui circule en parmi certaines jeunes filles de l’athlétisme français.

Happio vise la finale du 400m haies

En attendant le dénouement de cette affaire, Wilfried Happio a pu profiter du calme de l’université de Linfield, près de Portland, où les Bleus se sont préparés avant de rallier Eugene. "C’était une fac très tranquille, on était comme dans un cocon. Depuis qu’on est arrivé ici, on sent plus d’effervescence". Malgré la pression qui s’intensifie autour de lui, le Francilien parvient à garder le cap et ne parle que de la piste. "Clairement je suis optimiste sur ces championnats et je n’arrêterai jamais d’y croire. J’ai enfin passé la barre des 49 secondes (record battu en 2022 avec un chrono en 48’’57) et il faudra aller très vite vu la concurrence". En effet, face aux monstres absolus que sont Alison Dos Santos, Rai Benjamin et surtout le recordman du monde norvégien Karsten Warholm (même si une blessure musculaire pourrait le handicaper), Happio devra encore battre son record pour accéder à la finale mondiale, mercredi 20 juillet.

