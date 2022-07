Mondiaux d'athlétisme: des Français en finale, les stars du 100m assurent... ce qu'il faut retenir de la nuit

Le fondeur Mehdi Belhadj s'est qualifié pour la finale du 3.000 m steeple des championnats du monde d'athlétisme de Eugene aux Etats-Unis. Même satisfaction pour les perchistes Margot Chevrier et Ninon Chapelle.

Des bonnes nouvelles pour le clan tricolore. Le fondeur Mehdi Belhadj (27 ans) s'est qualifié pour la finale du 3.000m steeple aux championnats du monde d'athlétisme de Eugene (Oregon), comme les perchistes Margot Chevrier (22 ans) et Ninon Chapelle (27 ans). Pour son premier grand championnat chez les seniors, Belhadj a été repêché au temps après avoir pris la quatrième place de sa série en 8'20"47. La finale sera disputée dans la nuit de lundi à mardi à 4h20 heure française.

"Je suis arrivé confiant à Eugene notamment grâce à ma performance aux championnats de France et une excellente séance dix jours avant la course, a-t-il commenté. Il n'y avait pas de raison que je n'aille pas bien aujourd'hui. La finale je vais récupérer déjà et être le plus frais possible. Focus à 100%. Je vais donner le meilleur de moi-même pour ma première finale internationale chez les seniors. Je n'ai rien à perdre".

A la perche, Chevrier et Chapelle ont assuré leur qualification pour la finale prévue à 2h25 dans la nuit de dimanche à lundi heure française, en franchissant la barre placée à 4,50m. Chapelle s'est montrée facile avec deux barres à 4,30m et 4,50m franchies au premier essai. Chevrier a été plus en difficulté à 4,50m puisqu'elle a dû attendre le troisième essai pour réussir. Pour elles, tous les espoirs sont permis en finale.

A la perche, Chevrier a "serré les fesses"

"Un petit coup de stress... J'ai serré les fesses comme on dit, mais Ninon me l'a dit avant de sauter, un troisième essai c'est un essai comme un autre. Après à cause du vent et un échauffement beaucoup plus court que prévu j'ai eu du mal à prendre mes marques. Dans mon concours on a eu un problème technique sur le sautoir et on n'a pas pu se caler sur le sautoir. Il a fallu garder la tête froide et j'ai réussi à la faire. Maintenant on va aller s'éclater en finale et on a encore une belle marge de progression. Faire la finale sur ma première compétition internationale en plein air, c'est bien. On n'est pas venu pour faire deuxième, avec un peu de chance on va se partager une médaille d'or (avec Ninon Chapelle)", a réagi Chevrier.

"Franchement je ne pouvais pas rêver mieux, je ne me suis fait aucune frayeur. J'ai pu profiter à fond. Je savais que c'était calé car ces derniers temps j'étais très en forme. Je suis impatiente d'être en finale. C'est ouvert, il y a une grosse densité et pas trop de nanas qui se sont détachées. Moi la forme monte et donc l'objectif c'est de briller puis les Europe en août. Tout est ouvert avec cette envie là et le plaisir de retrouver le très haut niveau", a ajouté Chapelle, qui sort d'une pause bébé de deux ans.

Les adieux de Felix

Cette première nuit aux Mondiaux a aussi été marquée par les adieux à la piste de la légende de l'athlétisme Allyson Felix, qui a remporté une 19e médaille mondiale, le bronze avec le relais 4x400m américain. Il s'agit d'un record. Felix, 36 ans dont vingt ans de carrière, totalise treize médailles d'or parmi ses 19 récompenses mondiales, plus onze médailles olympiques, dont sept titres, à son palmarès d'exception. Les Etats-Unis ont été devancés par la République dominicaine et les Pays-Bas (3:09.90) en finale après avoir réalisé le meilleur chrono des séries dans la matinée.

Du côté des hommes, les stars du 100m ont assuré dans les séries. Le double champion olympique italien Marcell Jacobs, longtemps incertain avant ces Mondiaux, s'est qualifié en 10"04, derrière le Jamaïcain Oblique Seville. Mais les Américains, au nombre de quatre, ont impressionné. Christian Coleman, champion du monde en titre, est passé tout comme Marvin Bracy et surtout Trayvonn Brommel (9"89) et Fred Kerley (9"79). On retrouvera aussi en demi-finale le Kényan arrivé à la toute dernière minute à cause d'un problème de visa, Ferdinand Omanyala (10"10), l'éternel Jamaïcain Yohan Blake (10"09) ou encore le Canadien André De Grasse (10"12).