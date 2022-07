Mondiaux d’athlétisme: Happio au pied du podium, Ingebrigtsen et Warholm battus… ce qu’il faut retenir de la nuit

Le Français Wilfried Happio a échoué à deux centièmes d’une médaille sur 400m haies où le champion olympique Karsten Warholm n’ aterminé que 7e. Sensation aussi sur 1.500m avec la victoire du Britannique Jake Wightman devant le champion olympique, Jakob Ingebrigtsen.

Happio rate le podium de peu

Wilfried Happio a cru apporter la première médaille à la France aux Mondiaux d’athlétisme. Mais l’athlète de 23 ans a échoué à deux centièmes de la troisième place sur 400m haies (47’’41) en signant son record personnel. Celui qui avait décroché sa qualification après avoir été agressé lors de l’échauffement termine quatrième d’une course où le Brésilien Alison dos Santos a créé la surprise en étant sacré avec le troisième meilleur chrono de tous les temps (46’’29). Le médaillé de bronze lors des derniers JO de Tokyo a devancé deux Américains, Rai Benjamin (46’’89), lui médaillé d'argent olympique il y a un an, et Trevor Bassitt (47’’39). Le champion olympique en titre et double champion du monde sortant, le Norvégien Karsten Warholm, ne s'est classé que septième en 48’’42.

Ingebrigtsen battu par le Britannique Wightman sur 1.500 m

Le Britannique Jake Wightman a créé la surprise en étant sacré champion du monde du 1.500 m devant le champion olympique en titre, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Wightman (28 ans) s'est imposé en 3’29’’23 après avoir dépassé Ingebrigtsen (3’29’’47) à environ 200m de la ligne d'arrivée. L'Espagnol Mohamed Matir a pris la troisième place en 3’29’’90. Cinquième des derniers Mondiaux, Wightman a décroché son premier titre international. Il avait pris le bronze de l'Euro de Berlin en 2018. "Mon fils est champion du monde!". Le sacre de Jake a été salué avec une pointe d'émotion dans la voix par son père Geoff, commentateur régulier sur le circuit mondial, et speaker du Hayward field depuis le début des Mondiaux.

Patterson crée la surprise à la hauteur

L'Australienne Eleanor Patterson (26 ans) a signé une performance inattendue en devenant championne du monde du saut en hauteur devant la favorite ukrainienne Yaroslava Mahuchikh. Les deux sauteuses ont franchi 2,02m et ont été départagées aux essais. L'Italienne Elena Vallortigara a pris la médaille de bronze (2m). C'est la première médaille internationale pour Patterson, 5e des Jeux olympiques l'été dernier à Tokyo, où Mahuchikh avait fini 2e. La championne olympique russe Mariya Lasitskene est privée, comme tous ses compatriotes, de compétitions internationales depuis l'invasion de l'Ukraine en février.

Lyles et Knighton au rendez-vous de la finale du 200m, pas Kerley sacré sur 100m mais éliminé en demies

Noah Lyles sera bien au rendez-vous de la finale du 200m grâce à une victoire pleine de maîtrise et d'autorité dans sa demi-finale dans un chrono de 19’’62, à un centième de sa meilleure marque en 2022. Face à lui, Erriyon Knighton est très attendu. A 18 ans, le 4e des derniers Jeux Olympiques a survolé sa demie en 19’’77. Il est le 4e homme le plus rapide de l'histoire sur la distance après son chrono de 19’’49 cette saison.

Lyles est revanchard après son "échec" des Jeux de Tokyo où malgré son statut de grand favori il n'est reparti qu'avec la médaille de bronze. Il avait d'ailleurs mal accueilli la tornade Knighton notamment par les médias US qui l'avait un peu de mis de côté. Lors des championnats américains (qualificatifs pour les mondiaux), Lyles avait battu Knighton en le narguant dans les derniers mètres, pour rappeler qu'il était toujours le patron. Duel brûlant à venir en final programmée à 4h50 dans la nuit de jeudi à vendredi. Sacré sur 100m dimanche, Fred Kerley ne la disputera puisqu’il a été éliminée en demi-finale après un mauvais départ. Il a terminé 6e en 20’’68 et n’a pas pu être repêché au temps.