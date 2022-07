Mondiaux d’athlétisme: un caméraman en plein milieu de la piste pendant le 3.000m steeple

La finale du 3.000m steeple a été perturbée par la présence d’un caméraman sur la piste lors du premier tour de la course. Tous les participants ont réussi à l’éviter.

Il filmait le concours du triple saut sans se rendre compte de ce qui se passait dans son dos. Un caméraman a brièvement perturbé la finale du 3.000m steeple, lundi aux championnats du monde d’athlétisme à Eugene. Alors qu’il filmait le sautoir, il s’est ainsi retrouvé au milieu de la piste au moment où les coureurs effectuaient leur premier tour de course, les contraignant à le contourner. Ce fut notamment le cas du Français Mehdi Belhadj qui a dû dévier de son axe pour éviter la collision.

Il s'est vite rangé sur le côté

Après avoir réalisé son erreur, le caméraman s’est rapidement rangé sur le côté de la piste. Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali s’est finalement imposé en 8’25’’13 devant l'Ethiopien Lamecha Girma et le champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto. Déjà battu aux JO de Tokyo l'été dernier, Girma (21 ans) a de nouveau buté sur El Bakkali qui a utilisé son finish pour dominer ses concurrents dans le dernier tour, après un début de course "lent" qui a permis à une dizaine de coureurs de se disputer les places sur le podium.

Après l'argent en 2017 et le bronze en 2019, El Bakkali a donc complété sa collection de médailles mondiales. Très actif en début de course, Mehdi Belhadj a finalement terminé à la 13e place après l’emballage final.

"Je suis vraiment déçu, je voulais faire beaucoup mieux, a confié l’athlète à L’Equipe à l’issue de la course. J'ai été impatient car j'avais des bonnes jambes. Les autres l'ont été un peu moins. Je me place au 2 000 m et j'hésite à partir, je ne sais pas ce qui m'a retenu. Peut-être que cela aurait changé quelque chose mais j'ai douté. Ensuite les gars attaquent et je ne peux pas faire l'effort. J'apprends pour les prochaines courses."