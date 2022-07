Mondiaux d’athlétisme: Kerley triomphe sur 100m, Bigot au pied du podium au marteau… ce qu’il faut retenir de la nuit

La deuxième soirée des Mondiaux d'athlétisme d'Eugene a été marquée par la victoire de Fred Kerey sur le 100m, l'épreuve reine de ces championnats du monde. Avant le triplé américain, les Bleus avaient assuré leur place en demi-finales sur 110m et 400 haies. Quentin Bigot a dû se contenter de la 4e place au marteau.

Kerley nouveau roi du 100m, triplé américain

Annoncé en favori, Fred Kerley a mené un impressionnant triplé américain sur le 100 m des Championnats du monde d'athlétisme de Eugene (Oregon), arrachant un rugissement au stade au Hayward field samedi. Sans le champion olympique italien Marcell Jacobs, blessé et forfait pour la finale, Fred Kerley a gagné en 9’’86, devant Marvin Bracy (9’’88) et Trayvon Bromell (9’’88). C’est le premier triplé américain depuis 1991 (Carl Lewis, Leroy Burrell et Dennis Mitchell). "C'est extraordinaire de se mêler à des légendes. Ils l'ont fait en 1991, on l'a fait en 2022. Et c'est extraordinaire de le faire sur le sol américain, avec le public derrière nous", savoure Kerley.

Les Bleus filent en demies sur les haies

Sans forcer, le hurdler français Wilfried Happio a pris la troisième place de sa série sur 400m haies en 49’'60. L’athlète visé par une plainte pour agression sexuelle sera présent en demi-finale, qui se tiendra lundi à 3h03 du matin (heure française). La finale est prévue pour mercredi à 4h50. Sur 110m haies, carton plein pour la France. Sasha Zhoya et Just Kwaou Mathey terminent tous les deux troisièmes de leurs séries et se qualifient directement pour les demi-finales du 110m haies. Pascal Martinot Lagarde a été repêché au temps malgré une cinquième place et un chrono moyen de 13"49. Demies dans la nuit de dimanche à lundi à 2h05. Sasha Zhoya (13"48), Pascal Martinot-Lagarde (13"49) et Just Kwaou-Mathey (13"32) ont passé le cap des séries et seront eux aussi au rendez-vous des demi-finales.

Bigot au pied du podium au marteau

Le lanceur de marteau Quentin Bigot a tenu son rang (4e) sans réussir à monter sur le podium des Championnats du monde d'athlétisme de Eugene (Oregon) samedi, où le Norvégien Karsten Warholm a rassuré sur son état de forme. Vice-champion du monde en titre, 5e des derniers Jeux olympiques et 4e meilleur performeur mondial 2022, le Tricolore représentait l'une des plus sûres chances de médailles de l'équipe de France à Eugene. Sous des nuages gris, il a réussi le deuxième meilleur concours de sa vie avec un lancer à 80,24 m et cinq jets à plus de 79 m, insuffisant toutefois pour décrocher une médaille.

Un cluster dans l'équipe de marathon japonaise

Sept cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans l'équipe de marathon japonaise présente aux Mondiaux d'athlétisme de Eugene, incluant deux athlètes, ont annoncé samedi World athletics et la fédération japonaise. « Le cluster comprend deux athlètes, quatre membres du staff des épreuves d'endurance et le coach principal de l'équipe", écrivent les deux institutions dans un communiqué commun. L'équipe japonaise devait aligner six athlètes sur marathon, trois hommes et trois femmes. L'épreuve masculine est prévue dimanche à 15h (heures françaises), la féminine lundi à la même heure.