Mondiaux d’athlétisme: l’émotion du speaker du stade devant le sacre mondial de son fils

Le Britannique Jake Wightman a signé l’une des sensations des championnats du monde d’athlétisme en remportant le 1.500m devant la star norvégienne Jakob Ingebrigtsen… et sous les commentaires de son père, Geoff, speaker très ému de ces Mondiaux.

A 28 ans, Jake Wightman a signé le plus grand exploit de sa carrière, mardi en remportant le titre mondial sur 1.500m. Une prouesse réalisée devant la star de la discipline, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (21 ans), champion olympique à Tokyo en 2021, qu’il a dépassé dans les 200 derniers mètres. Un finish remarquable qui a fait vaciller le speaker du stade d’Hayward Field. Pour une bonne raison: il s’agissait de Geoff Wightman, père de Jake, qui a donc annoncé le sacre mondial de son fils au public. Dans une grande émotion et sous l’œil des caméras, qui ont retourné leur objectif vers les tribunes pour capter sa réaction.

"C'est mon fils, je l'entraîne et il est champion du monde"

"Je dois expliquer pourquoi la caméra du stade vient de se concentrer sur moi, a-t-il lâché, alors que son visage s’affichait sur le grand écran. C'est mon fils, je l'entraîne et il est champion du monde." Après avoir assuré avec professionnalisme ses tâches, Geoff, qui commente régulièrement sur le circuit mondial, s’est glissé dans les tribunes pour aller étreindre son champion du monde de fils.

Un sacre inattendu pour celui qui ne comptait qu’une médaille de bronze aux championnats d’Europe 2018 et une 10e place lors des derniers JO 2021. Tellement inattendu que les organisateurs ont dû avancer l’heure du podium afin de permettre à Wightman de prendre l’avion qu’il avait réservé. Geoff, son père, a lui placé ce jour comme l’un des plus beaux de sa vie. "Je devrais mettre en premier sa naissance, celles de son frère et de sa sœur, et le jour de mon mariage, a-t-il précisé. Mais sur le plan sportif, oui. Mais c'est son exploit. Je suis juste celui qui parle en arrière-plan."

Pas seulement. Selon le Telegraph, le père, qui accompagne son fils dans son évolution sportive depuis l’école avec sa mère, avait décidé de revoir le programme d’entraînement après la décevante 10e place lors des derniers JO. En insistant sur la qualité du finish du fiston, qui a doublé et résisté à Ingebrigtsen dans les 200 derniers mètres, mardi. Après son succès, Jake a, lui, ironisé sur les qualités de commentateurs du paternel. "Il peut parfois être un peu un robot au micro, a-t-il fait remarquer. Certains disent robot, d'autres disent professionnel. J'espère qu'il est tombé en panne aujourd'hui." Oui, Geoff Wightman a fendu l’armure: il a longuement pris sa respiration avant d’annoncer le nom de son fils lors de la remise de la médaille sur le podium.