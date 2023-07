Mondiaux de para-athlétisme: à un an des JO, le médaillable Timothée Adolphe brille pour son entrée sur le 400m

Candidat au podium sur 100m et 400m au JO de Paris, le Français Timothée Adoplhe, non-voyant, a parfaitement lancé ses Mondiaux avec son meilleur temps de la saison.

Exténué, mais avec le sourire. Voilà comment le Français Timothée Adolphe a regagné les couloirs du Stade Charléty ce lundi matin, après avoir terminé à la première place de sa série de 400 mètres en catégorie T11, celle des athlètes non-voyants.

Avec son guide Jeffrey Lami, qui court à ses côtés et lui donne des indications, il vient de réaliser son meilleur chrono de la saison pour son entrée aux Mondiaux de para-athlétisme, en terminant son tour de piste en 51’’63. "On a gardé de la réserve, on a essayé de contrôler, mais sur 400m… ça tape !" s’exclame-t-il, après avoir passé de longues secondes allongé sur le dos, à la recherche de son souffle.

"Une course référence"

"C’est notre meilleur temps de la saison. On était à la recherche de la course référence, et là, on y est. Pour entrer dans ces championnats, c’est une très bonne chose", se réjouit le Francilien, qualifié en demi-finale. Champion du monde sur 400m en 2019, et vice-champion paralympique en titre sur 100m, Timothée Adolphe est l’une des têtes d’affiche du para-athlétisme français, et une véritable chance de médaille pour les Jeux de 2024.

Alors à un an des JO de Paris, ces mondiaux font office de répétition générale pour lui et les autres athlètes. "On est content que cette performance tombe pile au bon moment. On est là le jour-j", se satisfait le guide Jeffrey Lami. Une performance d’autant plus rassurante que le binôme a battu un autre candidat sérieux à la médaille olympique, le recordman du monde Daniel Mendes, deuxième de cette série.

Courir à domicile, "ça donne des ailes"

Un résultat acclamé par les quelques spectateurs matinaux de Charléty. Courir devant les supporter tricolores et ses proches, ce n’est d’ailleurs pas anodin pour Timothée Adolphe, qui prépare ces Jeux à domicile, lui le natif de Versailles: "Le public français, ça donne une énergie supplémentaire, une motivation supplémentaire. C’est que du bonus pour nous. Ça nous donne des ailes, c’est cool !"

Mais malgré la satisfaction du premier jour de course, le travail est loin d’être terminé pour le para-athlète. "On reste concentré, il y a 30% du boulot qui est fait. Demain c’est un autre jour, et ça va être une vraie bataille", a-t-il tempéré.

Ce mardi, il s’élancera en demi-finale dès 10h30, en espérant décrocher son billet pour la grande finale avec son binôme. En cas de qualification, il sera en lice pour un deuxième titre mondial sur 400m à partir de 21h15, ce mercredi. Il tentera également sa chance sur 100m, à partir de vendredi.

Autre Français engagé sur le 400m en catégorie T11, Trésor Gauthier Makunda, médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques, s’est également qualifié pour les demi-finales. Troisième et dernier de sa série, c’est son bon temps de 51’’77 qui lui permet de passer au tour suivant.