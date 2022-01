Dakar: Sainz gagne la troisième étape, mauvaise journée pour Loeb

Au volant de son Audi hybride, Carlos Sainz a triomphé lors de la troisième étape du Dakar. Vainqueur la veille, Sébastien Loeb a connu une journée plus délicate. Chez les motos, Joaquim Rodrigues (Hero) a pris le meilleur sur Toby Price.

"El Matador" rugit de nouveau. Carlos Sainz a remporté la troisième étape du Dakar-2022 à Al Qaisumah en Arabie saoudite au volant de son Audi hybride, une première pour cette motorisation et une quarantième victoire sur le célèbre rallye pour l'Espagnol, triple vainqueur de l'épreuve (2010, 2018, 2020). Sainz et son copilote Lucas Cruz ont devancé la Toyota du Sud-Africain Henk Lategan (à 38''). Les trois Audi hybrides ont connu une belle journée avec la troisième place de Stéphane Peterhansel à 1'41 et Mattias Ekström, cinquième à 2'59.



Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) a pris la huitième place à seulement 5'10 et réalise la vraie bonne opération du jour en repoussant son dauphin au général, le Français Sébastien Loeb, à plus de 35 minutes, à la suite de la casse de sa transmission longitudinale et une fin d'étape sur deux roues motrices.

Sam Sunderland toujours leader chez les motos

Le Portugais Joaquim Rodrigues (Hero) a remporté la troisième étape moto du Dakar-2022, une spéciale de 255 km tracée au nord-est de l'Arabie Saoudite. L'occasion pour le pilote portugais de rendre hommage à Paulo Gonçalves, son beau-frère, décédé trangiquement sur les pistes d'Arabie Saoudite lors de la 7e étape du Dakar 2020.

L'Australien Toby Price (KTM) et le tout jeune mais déjà performant Mason Klein, 20 ans, (USA/KTM) complètent le podium à respectivement 1'03 et 1'14. Au général, l'Anglais Sam Sunderland (KTM), seulement 17e ce mardi, conserve la tête avec seulement quatre secondes d'avance sur le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), 9e de l'étape du jour. Les pilotes ont désormais rendez-vous ce mercredi pour la 5e étape entre Al Qaysumah et Riyadh, avec notamment 465 kilomètres de spéciale.