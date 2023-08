EN DIRECT - F1: suivez le Grand Prix des Pays-Bas en live

Bonjour à tous, et bienvenue sur le direct commenté du Grand Prix des Pays-Bas. Max Verstappen partira en pole position sur le circuit de Zandvoort. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon partiront respectivement depuis la 12e et la 17e place.

C'est le premier Grand Prix après la pause estivale, et il est sur les terres de Max Verstappen, qui domine de la tête et des épaules ce début de saison.

Max Verstappen qui a profité de ces quelques semaines de repos pour s'offrir une belle polémique avec une interprétation très personnelle du code de la route dans le sud de la France, qui pourrait lui valoir quelques sanctions.

Début du Grand Prix à 15h, une course à suivre à la télévision sur Canal+ et aussi, comme toute l'actualité sportive de ce dimanche chargé, sur l'antenne de RMC.