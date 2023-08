F1: Verstappen multiplie les infractions routières et s'offre un bad buzz avant la reprise

Une vidéo de Max Verstappen circulant au-dessus de la vitesse autorisée sur l'autoroute A8 en direction de Monaco fait le tour du web, avant la reprise de la saison de Formule 1.

Le double champion de monde Formule 1 Max Verstappen s’est attiré les foudres des internautes sur la toile, et peut-être bientôt celle des autorités. La raison? Un comportement répréhensible sur la route qui pourrait lui valoir des poursuites, analyse Nice-Matin, qui nous renseigne sur la portion de route empruntée par le pilote néerlandais. Ce dernier roulait selon nos confrères sur l'autoroute de contournement Nice Nord, dans le tunnel de Canta-Galet, semble-t-il en direction de Monaco, lorsqu’il a été filmé en excès de vitesse par la personne se trouvant côté passager.

Non datée, la vidéo a été publiée sur Instagram par Mark Cox, coach personnel. C’est lui qui filme Max Verstappen à bord d’une Aston Martin Valkyrie, multipliant les infractions, de vitesse notamment. Alors que la vitesse limite autorisée est de 90 km/h, la supercar de Verstappen circule à plus de 120 km/h, soit plus de 30 km/h au-dessus de la limite autorisée, ce qu’on a le temps de constater sur la courte vidéo d’une vingtaine de secondes. Une main sur le volant, l'autre sur un écran, Max Verstappen porte un casque sur les oreilles, ce qui, selon toute vraisemblance, n’a pas grand-chose à voir avec l’écran sur lequel il tapote.

Comme nous l’explique Aston Martin sur son site, la Valkyrie "se rapproche comme jamais d’une voiture de Formule 1", en raison de ses performances (la voiture peut monter jusqu’à 355 km/h), mais également de sa réalisation en fibre carbone. "La voiture est si bruyante (la vidéo l’atteste) et si impétueuse que chaque Aston Martin Valkyrie est livrée avec un casque antibruit de qualité hélicoptère pour éviter d’endommager vos tympans." Voilà pour l’explication.

Si certains internautes ont visiblement apprécié la dextérité de Verstappen au volant d’un bolide qui reste homologuée pour la route, d’autres ont jugé son comportement "irresponsable": "Le roi des inconscients et des imbéciles orgueilleux surtout. Il se met en danger ainsi que tous les autres conducteurs sur la route, surtout dans un tunnel où ça peut devenir un couloir de la mort", assène l’un d’entre eux.

Les pilotes de F1 observent actuellement une pause durant la trêve estivale. Le paddock retrouvera le chemin des circuits le week-end du 27 août pour le GP des Pays-Bas, sur le tracé côtier de Zandvoort, où Max Verstappen sera porté par la "Orange army". Le Néerlandais reste sur huit victoires consécutives et pourrait égaler le record de neuf victoires consécutives de l'Allemand Sebastian Vettel.