F1 : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Grand Prix de Miami

Le premier Grand Prix de Miami de l'histoire, 5eme manche du championnat du monde de F1, se disputera ce dimanche soir à partir de 21h30. La course sera diffusée en direct sur Canal+.

De la F1 presque en prime time. Décalage horaire avec les Etats-Unis oblige, le Grand Prix de Miami, premier de l'histoire en Formule 1, se déroulera ce dimanche soir. Le départ sur le circuit de Miami sera donné à 21h30. La course sera diffusée en direct sur Canal+ et en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Le Monégasque Charles Leclerc, actuel leader du championnat du monde s'est offert samedi au volant de sa Ferrari la pole position, la troisième en cinq courses, devant son coéquipier, l'Espagnol Carlos Sainz.

Verstappen confiant

Si la Scuderia est parvenue à placer ses deux pilotes aux avant-postes, l'écurie au cheval cabré devra se méfier de la deuxième ligne, occupée par les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, troisième devant le Mexicain Sergio Pérez. Le champion du monde en titre a cédé la 2e place à l'Espagnol pour seulement ... 5/1000e!





Mais Verstappen revient de loin. Victime de divers problèmes techniques la veille lors de la première journée des essais, il avait passé le plus clair des deux séances au garage, ce qui n'est jamais idéal, surtout sur un nouveau tracé. "Dans l'ensemble, je suis assez satisfait des qualifications. Aujourd'hui, j'essayais encore d'appréhender la piste, donc être aussi compétitif en qualification était une surprise", a réagi le Néerlandais, confiant pour le GP. Verstappen, deuxième au championnat, compte actuellement 27 points de retard sur Leclerc et Red Bull pointe à onze unités de Ferrari, leader au championnat des constructeurs.