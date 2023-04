F1: Alonso annonce sa séparation avec sa compagne

Le pilote espagnol de Formule 1, Fernando Alonso, et sa compagne, la journaliste autrichienne Andrea Schlager, ont annoncé la fin de leur relation sur les réseaux sociaux, dimanche peu de temps après le Grand Prix d’Australie.

Quelques heures après avoir décroché son troisième podium consécutif cette saison, en Formule 1, Fernando Alonso (41 ans) a annoncé un autre type de nouvelle, dimanche. L’Espagnol et sa compagne Andrea Schlager (39 ans) ont publié un texte commun officialisant leur rupture d’un commun accord.

"Nous continuerons de partager un moment fantastique sous une autre forme d'affection"

"Nous voulions vous dire que notre relation de couple s'est terminée, indique le texte partagé par le double champion du monde (2005 et 2006) et son ex-compagne sur leur compte Instagram respectif. Nous avons eu la chance de partager un moment fantastique ensemble, et cela continuera d'être le cas, mais sous une autre forme d'affection."

"Comme vous l'avez probablement vu, nous avons continué à travailler sur et hors piste sur divers projets ensemble également pendant cette période, et nous continuerons à le faire avec un amour et un respect profonds les uns pour les autres, poursuit le texte. Nous avons pensé qu'il était approprié de partager cela car vous avez tous été d'un grand soutien. Merci pour ça. J'adore Fer et Andrea."

Le message de Fernando Alonso sur son compte Instagram © Instagram

Andrea Schlager est une journaliste autrichienne qui couvre la Formule 1 depuis plusieurs années. Elle était d’ailleurs présente à Melbourne pour suivre le Grand Prix d’Australie pour la chaîne autrichienne Servus TV F1. La durée de la relation du couple est incertaine mais a été publiquement assumée sur les réseaux sociaux début 2022.

Fernando Alonso a été marié avec la chanteuse espagnole Raquel del Rosario (entre 2006 et 2011) et fiancé à la journaliste Lara Alvarez. Il a également entretenu des relations avec Carolina Costa, la mannequin russe Dasha Kapustina et la mannequin italienne Linda Morselli. Le pilote espagnol n’a pas d’enfant. En 2018, il avait expliqué que son dévouement au sport le privait de presque toute relation sociale. "Pas d'amis, pas de famille, pas de temps libre, pas d'intimité, pas de femme et pas d'enfants", avait-il énuméré.