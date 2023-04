F1: la vidéo de réconciliation de Gasly et Ocon après leur accrochage au GP d'Australie

Contraints à l’abandon après s’être accrochés sur le circuit de Melbourne, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont décidé d’enterrer la hache de guerre dans une vidéo publiée par Alpine. Les deux Français ont partagé leur optimisme pour la suite de la saison.

Le duo 100% français d’Alpine peine à bien commencer la saison de Formule 1 mais ce dimanche a été particulièrement catastrophique. En Australie, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont connu une course cauchemardesque. Pourtant bien parti avec une cinquième place, Gasly a vu son compatriote l’accrocher durant le troisième départ de ce Grand Prix très agité. Les deux Alpine ont donc fini out.

Un évènement difficile à digérer pour les deux coéquipiers, contraints à l’abandon. La déception digérée, Gasly et Ocon ont pris la parole sur les réseaux sociaux de l’écurie Alpine. L’ancien d’AlphaTauri estime que malgré le scénario regrettable, tout n’est pas à jeter dans cette course à Melbourne: "Je pense que l'équipe a fait preuve d'un très bon rythme pendant la course et qu'il y a des points positifs à tirer de ce week-end. Nous allons nous concentrer sur cela, ensemble en tant qu'équipe, et nous concentrer sur Bakou."

Ocon: "On reviendra plus fort"

De son côté, Ocon a admis que les résultats de l’écurie ne sont pas encore au rendez-vous: "Vous savez que les voitures devant vous sont aussi rapides que vous, vous savez que certaines ne le sont pas. Nous sommes toujours du mauvais côté de la médaille, mais vous savez que nous nous déplaçons comme une équipe."

Il faut dire qu’après les trois premières courses, Ocon et Gasly sont respectivement à la 12e et 14e place au classement des pilotes. Le 30 avril, les Français ont affiché leur optimisme concernant une meilleure performance à Bakou: "C'est une bonne leçon à retirer. On reviendra plus fort à Bakou."