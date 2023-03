F1: Alonso se paye la FIA après l'imbroglio sur sa 3e place lors du GP d'Arabie Saoudite

Tombé du podium à cause d'une pénalité reçue lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Fernando Alonso a finalement récupéré sa troisième place plus de trois heures après la fin de la course. De quoi provoquer la colère de l'Espagnol, qui s'en est pris à la FIA.

Fernando Alonso est passé par toutes les émotions ce dimanche, à l'occasion du Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche de la saison en Formule 1. Troisième de la course derrière les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen, l'Espagnol est tombé du podium après avoir écopé d'une pénalité de dix secondes. Avant de récupérer son bien dans la soirée à la suite de l'annonce de la FIA trois heures après la fin de la course.

100e podium en carrière

Pourquoi la sanction a-t-elle finalement été annulée ? Après avoir fait appel de la sanction, Aston Martin a démontré qu'il y avait eu des précédents où le mécanicien touchait la voiture avec le lève-vite sans pénalité. Le règlement de la FIA explique que "lorsqu'une voiture est immobilisée dans la voie des stands à la suite d'une pénalité infligée, aucun travail ne peut être effectué sur la voiture tant que celle-ci n'est pas restée immobilisée pendant la durée de la pénalité."

Après cet incroyable imbroglio, Fernando Alonso n'a pas épargné la Fédération internationale de l'automobile. "Aujourd'hui (dimanche), ce n'est pas bon pour les fans. Quand vous avez près de 35 tours pour appliquer une pénalité et que vous attendez après le podium, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le système, a pesté le double champion du monde en conférence de presse. Mais j'ai vraiment apprécié le podium. J'ai fêté ça avec du champagne. Avoir 12 points au lieu de 15 ne change pas grand-chose pour moi, mais c'est un peu triste pour la FIA. Le bon sens doit revenir. Nous n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit."

Ce retournement de situation permet à l'Espagnol de décrocher le 100e podium de sa carrière, le deuxième en deux courses cette saison après sa troisième place à Bahreïn il y a deux semaines. Il totalise 30 points au classement des pilotes, à respectivement 13 et 14 longueurs de Sergio Pérez et Max Verstappen, premier et deuxième dimanche.