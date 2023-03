F1: "Ocon est un excellent deuxième pilote", le patron d'Alpine revient sur ses propos

Dans un épisode du podcast de la Formule 1 intitulé "Beyond The Grid" et publié il y a quelques jours, le directeur d'Alpine Laurent Rossi avait expliqué au détour d'une phrase que le pilote français Esteban Ocon était "au moins un excellent deuxième pilote". Le patron de l'écurie française a tenu a préciser ses propos en évacuant toute hiérarchie entre lui et son coéquipier, Pierre Gasly.

Ce début de saison en F1 n'épargne décidément pas Esteban Ocon. Le pilote français a vécu un vrai calvaire lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, le 5 mars dernier. Ce dernier a écopé de trois pénalités durant la course, plombant toutes ses chances d'entrer dans les points, avant d'abandonner à 16 tours de l'arrivée après avoir endommagé son aileron avant.

Ces derniers jours, c'est une sortie de son patron chez Alpine, Laurent Rossi, qui est venue en ajouter une couche. Invité dans un épisode du podcast de la Formule 1 "Beyond The Grid", ce dernier est revenu sur sa volonté de voir Ocon rejoindre l'équipe française aux côtés de Pierre Gasly.

L'explication de Rossi

Interrogé sur le contrat long terme - trois ans - offert au pilote de 26 ans, Rossi a tenu à justifier sa décision: "Ce garçon n’a jamais eu un parcours facile et linéaire. Presque chaque année, on lui disait ‘ça y est, c’est fini. C’est la fin de la route avec nous, et tu devras trouver un autre baquet pour l’année prochaine’ (...) Je voulais voir ce qu’il nous réserve en lui donnant l’environnement et un peu de tranquillité d’esprit. Donc, c’est pour cela que nous avons décidé de miser sur lui pour trois ans et de lui permettre de rouler, et à l’époque, pour être honnête, personne n’a voulu se rallier à notre opinion. Soyons clairs, c’était le meilleur pilote possible. Et j’ai toujours dit qu’Esteban était au moins un très bon deuxième pilote."

Il n'en fallait pas plus pour voir une hiérarchie se dégager entre Ocon et Gasly au sein de l'écurie française. Ce à quoi Laurent Rossi a voulu tout de suite réagir et mettre fin. "Tout le monde interprète cette phrase de différente manière mais quand je dis cela, c'est comme s'il n'y a pas de numéro un et de numéro deux chez Ferrari. Pourtant je suis presque sûr que beaucoup de gens pesent qu'il y a un numéro deux ! Il n'y a pas de numéro un et de numéro deux chez Mercedes, et c'est difficile de discerner qui occupe actuellement ce statut là-bas. Je pense qu'Esteban serait l'un de ces deux pilotes, quel que soit celui que vous affrontez dans ces deux équipes. C'est ce que je voulais dire avec cette phrase."

Ce dimanche à Jeddah, en Arabie Saoudite, Esteban Ocon va renfiler les gants et tenter de lancer pour de bon sa saison. Plus que par les mots, l'ancien pilote de réserve chez Mercedes (2015) sait qu'il devra gagner son statut aux yeux de tous sur la piste. Et nulle part ailleurs.