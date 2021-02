F1: Alonso touché à la bouche et aux dents après son accident

Selon AS, Fernando Alonso souffrirait principalement de la boucle et des dents après son accident jeudi. Le pilote espagnol de l'écurie Alpine s'entraînait à vélo en Suisse et a été renversé par une voiture.

A quelques semaines de la reprise de la Formule 1, le 28 mars prochain pour le Grand Prix de Bahrein, Fernando Alonso a été victime ce jeudi d’un accident à vélo. Le pilote espagnol, qui fêtera son retour en 2021 avec l’écurie Alpine, aurait évité le pire selon AS mais souffrirait principalement de la bouche et des dents.

Jeudi soir, la nouvelle écurie de Fernando Alonso a confirmé l’information de l’accident, tout en précisant que l’Espagnol "est conscient et va bien", en attente d’examens complémentaires ce vendredi. Le double champion du monde de Formule 1 effectuait une sortie à vélo en Suisse, tout près de Lugano, où il a été renversé par une voiture.

Ses blessures éventuelles pourraient susciter une intervention chirurgicale. La question est désormais de savoir si Fernando Alonso, revenu dans le giron Renault pour la saison 2021, à 39 ans, sera complètement rétabli pour les premiers essais à la mi-course et la première course à Sakhir, fin mars.

Selon les informations du quotidien espagnol, il n’y aurait pas de fracture mais l’information reste à confirmer. Alpine Renault devrait communiquer au cours de la journée concernant le bilan médical de son pilote, qui effectue son retour dans la catégorie reine du sport automobile après deux ans d’absence.