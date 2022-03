F1: Alonso veut encore conduire deux ou trois ans et vise grand

Fernando Alonso, pilote d’Alpine, veut rester en Formule 1 pendant "deux ans ou trois ans" et pousse l’écurie française à viser très haut dans le championnat du monde.

Malgré son abandon en Arabie saoudite dimanche, Fernando Alonso apprécie la nouvelle saison de Formule 1. A 40 ans, l’Espagnol savoure sa monoplace Alpine, visiblement très performante à défaut d’être totalement fiable sur la durée comme en atteste ses problèmes à Djeddah. Cela encourage le double champion du monde (2005 et 2006 avec Renault) à poursuivre quelques années dans le milieu.

"J'ai encore beaucoup à offrir, confie-t-il dans une interview à DAZN. En ce moment, j'apprécie beaucoup la Formule 1. J'aime la course mais il s'y passe aussi des choses en dehors de la piste et je les apprécie aussi, donc je pense et j’espère que vous me verrez encore par ici dans deux ou trois ans."

Il attend désormais de se faire une idée plus précise sur sa voiture. "Je pense que nous avons encore besoin de quatre ou cinq courses pour porter un jugement, juge-t-il. Il reste encore beaucoup à faire. Je pense que la mentalité a beaucoup changé l'année dernière. Renault a du mal dans la classe moyenne ces dernières années. Et nous pensons qu'il est temps de changer cela et de voir grand."

"Nous devons rêver grand"

Il ne cite pas les objectifs mais la lutte pour le titre mondial semble dans un coin de sa tête. "Nous devons motiver les gens de l'équipe, poursuit-il. Je suis très compétitif dans tout ce que je fais dans la vie, alors quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de pousser tout le monde à la limite, car je sais que nous pouvons faire le travail. C'est moi qui allume la flamme. Les mentalités doivent changer et nous devons rêver grand. Le nouveau règlement nous donne la possibilité de dépenser autant d'argent que tout le monde, et avec le plafond budgétaire, il n'y a plus d'excuses pour ne pas dépenser plus d'argent que les autres équipes. Je pense que nous avons le talent, la recherche, l'organisation. C'est une question de temps. On ne sait pas si cela arrivera dans deux ans, dans trois, cinq ou sept. Espérons que ce soit le plus tôt possible, je ne vais pas conduire éternellement. Mais on travaille à 100%, on verra combien de temps ça nous prendra."

Il conclut enfin en louant les avantages de son âge. "Je sais que j'ai l'expérience et probablement la connaissance d'avoir couru sur de nombreux circuits, note-t-il. Je porte cette connaissance avec moi et je ne vois que des avantages. Je n'ai jamais ressenti que c'était un inconvénient d'être un peu plus âgé. Je suis content de ça, avec cette position."